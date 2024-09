Anche X-Trail diventa Mild Hybrid

Simone Vitta 06 settembre 2024 a

Da oggi Nissan X-Trail MY24 è disponibile con due opzioni di motorizzazione, con il nuovo motore Mild Hybrid benzina da 1.5 litri, 163 CV di potenza e 300 Nm di coppia che si affianca al propulsore e-POWER. In un segmento che vale quasi un quarto del marcato auto italiano, quello dei C-SUV, Nissan amplia l’offerta del suo crossover pensato per la famiglia e per l’avventura e lo fa con una soluzione ancora più accessibile. Infatti, le nuove versioni di X-Trail Mild Hybrid con trazione 2WD e 5 posti hanno prezzi a partire da 38.300 euro e costano 2.800 euro in meno rispetto alle equivalenti versioni e-POWER. Per i modelli con 7 posti, invece, le versioni di X-Trail Mild Hybrid hanno prezzi a partire da 39.200 euro. Tante novità per Nissan X-Trail in questo 2024: dal lancio del nuovo MY24 - con maggiori contenuti ed equipaggiamenti di serie e prezzi allineati alla versione precedente - al nuovo ed esclusivo allestimento N-Trek - con elementi di stile che esaltano il carattere avventuroso della vettura - e ora la nuova motorizzazione Mild Hybrid. Un’offerta ampia e vantaggiosa, adeguata alle esigenze di clienti sempre più attenti al design, alla tecnologia, alla sicurezza e al comfort di guida. Nissan punta così a consolidare il successo commerciale di X-Trail che nei primi otto mesi dell’anno, con oltre 2.600 unità immatricolate, ha fatto registrare una crescita di volumi più che doppia (+125%) rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nissan X-Trail con propulsore e-POWER è disponibile in quattro allestimenti: ACENTA, N-CONNECTA, N-TREK, TEKNA, con opzione 5 o 7 posti, trazione 2WD o e-4ORCE 4WD. Le nuove versioni con propulsore Mild Hybrid si articolano invece in tre allestimenti: ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA, con opzione 5 o 7 posti e trazione 2WD. La versione di ingresso ACENTA ha un nuovo quadro strumenti FULL TFT da 12.3”, ora di serie, insieme alla tecnologia Easy Access - che permette la chiusura/apertura della vettura a seconda che ci si avvicini o allontani dal veicolo – e al caricatore Wireless per smartphone. All’interno, il cruscotto e le coperture delle portiere sono ora di colore nero per migliorare ulteriormente l’armonia cromatica dell’abitacolo. Inoltre, i cerchi in lega da 18” hanno un nuovo disegno, per un look robusto e allo stesso tempo elegante. Versioni Mild Hybrid a partire da 38.300 euro e versioni e-POWER a partire da 41.100 euro (invariati rispetto alla versione precedente).

Per l’allestimento N-CONNECTA, ancora più tecnologia a bordo con il sistema di assistenza alla guida ProPILOT con Navi-Link ora di serie, così come l’apertura elettronica del bagagliaio che include il kick sensor per aprire il portellone senza mani. Inoltre, insieme al Wireless Apple Car Play, ora è disponibile anche Android Auto Wireless. Versioni Mild Hybrid a partire da 39.800 euro. Per le versioni e-POWER, N-CONNECTA 5 posti 2WD, il prezzo è invariato rispetto alla versione precedente e pari a 42.600 euro. Per le versioni 5 posti e-4ORCE 4WD e 7 posti e-4ORCE 4WD, a fronte di più contenuti, il prezzo finale resta pressoché invariato con uno scarto di 30 euro rispetto al passato.

Il nuovo allestimento N-TREK, che si posiziona al top della gamma X-Trail, ha il frontale con una nuova finitura di colore scuro che circonda la tipica griglia V-Motion, il lato inferiore protettivo dei paraurti anteriore e posteriore ha una finitura in colore canna di fucile, mentre le calotte degli specchietti retrovisori sono di colore nero. I nuovi fendinebbia a LED sono stati integrati nella sezione inferiore del paraurti anteriore. I clienti che vogliono rendere la propria vettura ancora più resistente e versatile possono acquistare il pacchetto opzionale che comprende tappetini in gomma e rivestimento reversibile – con un lato lavabile - del bagagliaio. X-Trail N-TREK è disponibile solo con motore e-POWER con prezzi a partire da 47.800 euro.

Sull’allestimento TEKNA viene introdotto l’Intelligent Rear View Mirror (finora disponibile solo su Nissan Ariya), che trasforma lo specchietto retrovisore interno in un display che offre una visibilità ottimale nella parte posteriore della vettura, per manovre facili e sicure. I cerchi in lega da 19”, già di serie su TEKNA, si rinnovano completamente con un disegno ancora più moderno e dinamico. Versioni Mild Hybrid a partire da 45.800 euro. Per le versioni e-POWER, tutte le varianti dell’allestimento TEKNA hanno maggiori dotazioni di serie e prezzi praticamente invariati, ovvero, anche qui, con uno scarto di 30 euro rispetto al passato, e partono da 48.600 euro.

Nissan X-Trail è disponibile, inoltre, con trazione integrale e-4ORCE, un brevetto Nissan frutto della decennale esperienza nelle tecnologie 4WD e costituito da motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, che garantiscono prestazioni brillanti, sicurezza e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione.