L'Utopia scopre il cielo

La nuova Pagani Utopia Roadster è una bellissima e veloce scoperta, spinta da un potente motore V12. Ha lo stesso peso della sorella coupé ma è ancora più esclusiva, la nuova Pagani Utopia Roadster sarà prodotta in sole 130 unità. Debutterà in occasione della Monterey Car Week il prossimo 16 agosto, l’Utopia è tra le scoperte più esclusive e costose al mondo. I tecnici Pagani hanno concentrato tutti i loro sforzi per contenere il peso. L’ampio uso di materiali compositi ha consentito di fermare l’ago della bilancia a 1.280 kg.

Si tratta esattamente dello stesso peso della Coupé. La monoscocca è stata progettata per ottimizzare rigidezza e resistenza. Due le soluzioni previste per il tetto. Oltre al classico hard-top è disponibile anche un pratico soft-top da riporre in una valigia che può essere posizionata alle spalle dei sedili anteriori. Il volante è realizzato in un unico pezzo e ha un peso di circa 1,6 kg. Viene ricavato utilizzando un unico blocco di metallo da poco più di 40 kg attraverso una fresatrice a cinque assi. “Il Pagani V12, privo di supporti ibridi, celebra il fascino intramontabile della purezza meccanica. L'Utopia Roadster sarà la prima automobile di sempre a migliorare i sistemi di sicurezza grazie all'innovativo Pirelli Cyber Tyre, sistema di sensoristica avanzata che consente agli pneumatici di dialogare con la vettura.