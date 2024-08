NILU l'Hypercar aspirata 12 cilindri

Carlo Scagnoli 26 agosto 2024 a

Si chiama NILU ed è l'ultima Hypercar firmata Nilu27. Il nuovo costruttore Nilu27, creazione dell'ex designer di Koenigsegg e Bugatti Sasha Selipanov, ha mostrato al mondo il suo primo prodotto. SI tratta di una hypercar che monta un motore pazzesco da dodici cilindri di 6.5 litri aspirato: un bestrione vecchia maniera dal suono incredibile. Niente turbine, niente elttrificazione, solo le due linee a "V" di sei cilindri che compongono questo meraviglioso dodici cilindri con l’aspirazione verso l’esterno e lo scarico tra le bancate.

Ancora ignota la potenza, ma Nilu27 dichiara che sarà certamente superiore ai 1000 cv. Il design, frutto della matita di Sasha Selipanov, le permette di non passare certo inosservata. Le linee semplici e filanti all’anteriore e sulle fiancate la rendono unica e sicuramente molto bella, ma è il posteriore a rubare tutta la scena.

Tre scarichi, al centro in alto, con l’intero impianto in bella mostra, così come le sospensioni. La meccanica a vista ha sempre il suo fascino, c’è poco da fare.

Anche gli interni godono della stessa “sobrietà” che caratterizza gli esterni. Il cambio è un manuale ad H a 7 marce molto old style, con un meccanismo di blocco per evitare che la retromarcia venga accidentalmente inserita. Questo cambio, unito alla quasi totale assenza di pulsanti, di modalità di guida e di schermi ovunque, confermano lo stile retrò di questa meravigliosa hypercar. I sedili sportivi con le cinture a 4 punti ed il volante a calice senza airbag lasciano invece intendere la natura pistaiola che Nilu27 ha dato alla sua prima creatura.

Verrà prodotto il soli 69 esemplari di cui 54 omologate per un uso stradale e le alrte dedicate alle competizioni: come dimostrato dagli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R, misura 265/35 da 20″ all’anteriore e 325/30 da 21″ al posteriore, e l’impianto carboceramico Brembo in dotazione.