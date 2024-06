Arriva l'abitacolo modulare

Carlo Scagnoli 28 giugno 2024 a

La Deep Tech nota per la sua soluzione di “USB della mobilità” TUC.technology, ad un anno dal lancio della versione industrializzata TUC 3.0, ha presentato un’evoluzione fondamentale della sua offerta, il tassello mancante per abilitare appieno la Rivoluzione della Mobilità. TUC.tiny® rappresenta la chiave di accesso alla Nuova Mobilità. il tassello mancante, l’estensione della tecnologia industrializzata, lanciata lo scorso anno, nelle sue dimensioni più compatte. Con tutte le caratteristiche alla base del brevetto TUC.technology®, rilasciato in oltre 140 paesi a livello mondiale attualmente oggetto di collaborazioni importanti con top player come ZER01NE, Global Open Innovation Platform di Hyundai Motor Group, per una roadmap tecnologica basata sullo sviluppo di veicoli “Human-centric”.

Un piccolo gioiello basato sui tre pilastri tecnologici di TUC, strutturalità meccanica, gestione elettronica e scambio dati, con un cuore pulsante pensato per interfacciare anche l’elettronica di consumo, grazie all’integrazione della tecnologia USB di Tipo C, per diventare, a tutti gli effetti, la USB della Mobilità, una soluzione che mira a reinventare l'interazione tra utenti e veicoli, facendo convergere mobilità e quotidianità. TUC.tiny®, emergendo dalla ricerca avanzata di TUC s.r.l. nella miniaturizzazione e semplificazione tecnologica, rappresenta il nucleo della tecnologia brevettata dell'azienda, progettata per innovare la catena di valore nel settore della Mobilità. Con un forte impegno verso lo sviluppo di soluzioni modulari orientate all'utente per i veicoli, questa iniziativa introduce un approccio 'human-centric' alla mobilità. Questa direzione rende TUC.tiny® una soluzione ideale sia per i principali attori del settore della mobilità sia per gli utenti, incontrando perfettamente le esigenze di entrambi.

Proprio in quest’ottica, per presentare al meglio TUC.tiny® è stato sviluppato un concept di abitacolo completamente modulare che grazie a TUC.technology® diventa un ambiente da abitare e configurare. senza limiti se non quelli dettati dalle proprie esigenze in modo funzionale, flessibile e coerente con i nuovi bisogni della società. Un concept progettato da TUC.technology e realizzato grazie alla partnership con La Bottega Torinese, brand del Gruppo Esiste, leader nello sviluppo di modelli di interni ed esterni per il mondo della Mobilità.

Un vero e proprio foglio bianco, che può essere trasformato e personalizzato infinite volte grazie a TUC.tiny® e TUC.technology®, adattandosi in modo flessibile a ogni necessità e preferenza. Con l'innovativa tecnologia brevettata da TUC, è possibile integrare con sicurezza dispositivi personali come smartphone, tablet, altoparlanti e sistemi di domotica vocale. Allo stesso tempo, elementi specifici del settore automobilistico, quali cruscotti, interruttori per la selezione della modalità di guida e la regolazione del clima, sistemi di navigazione con telecamere integrate, si armonizzano con accessori utilizzabili sia in auto che in casa, come diffusori di fragranze, luci diffuse.