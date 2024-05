Classe V, viaggiare in prima classe

Giovanni Massini 24 maggio 2024 a

a

a

Non possiamo definirla come un semplice van, perché la Classe V Mercedes incarna lo stereotipo del “Tranfert premium” ed è scelta, non a caso, per il 70%, da un’utenza business. Qui da noi, dal 2020 al 2023, le vendite sono più che raddoppiate, passando da 897 a 1765 unità, frutto di una strategia solida e concreta, volta ad offrire all’utenza, un mezzo affilato come un rasoio, capace di rispondere alle esigenze del caso. Oggi, la Classe V si rinnova, mantenendo motorizzazioni termiche ed elettriche. Le versioni a gasolio si basano sul super collaudato 4 cilindri di 2.0 litri “OM654”, declinato in tre livelli di potenze: 120 kW (163 CV), 140 kW (190 CV), 174 kW (237 CV).

Hyundai cala il tris

Nel corso dell’anno, dovrebbe arrivare un nuovo benzina, l'M254, un mild hybrid da 170 KW (231 CV). Due le versioni elettriche EQV: stesso motore da 150 kW, ma due diversi pacchi batterie da 60 e 90 kWh, per 236 e 363 km di autonomia (secondo protocollo Wltp). A disposizione, un cambio automatico 9G-TRONIC, gratificato dalla possibilità di scegliere tra diversi programmi di guida. La base è su trazione anteriore, per tutti i modelli, ma le diesel hanno anche la variante integrale.

Il futuro elettrico dei Van, secondo Mercedes, si chiama “VAN.EA”, una piattaforma, che sarà introdotta a partire dal 2026 e che aprirà la strada verso una flotta a zero emissioni, concretamente fattibile, per la casa della stella, solo dal 2039. Tornando a noi, questa nuova Classe “V” è disponibile in 3 lunghezze: compact da 4.895 mm, long da 5.140 mm e extralong da 5.370 mm. Unico l’allestimento per le EQV, più differenziate le diesel: Style, Avantgarde ed Exlusive. Questo “Upgrade” caratterizza il look, soprattutto sul frontale, dove spicca la vistosa griglia radiatore, differenziata per allestimenti (la Exlusive ha anche la stella posizionata in verticale) ed un nuovo paraurti.

Ora 600 è anche ibrida

Rinnovata la gamma dei cerchi in lega da: 17, 18 e 19 pollici e ci sono nuove tinte. Ancora più tangibile il rinnovamento interno, con un quadro strumenti ridisegnato, che crea una grossa schermata, composta da due display widescreen da 31,24 centimetri (12,3 pollici) ed arriva anche un volante di nuova generazione, con riconoscimento delle mani. Inutile parlare di elettronica per la sicurezza ed il comfort, c’è di tutto e di più. La capacità interna arriva fino ad 8 posti, ma noi consigliamo, almeno uno volta, di farsi un giretto come passeggeri, in una versione Exclusive, con le due megapoltrone centrali.

Noi ci siamo fatti scorrazzare per una bella fetta del tratto che va da Roma a Labico e dobbiamo ammetterlo: è davvero una bella esperienza. Sembra di stare in una Spa, o in un super ufficio, con la poltrona settabile nelle configurazioni più svariate, comprensiva di tavolinetti per il lavoro e poggia oggetti antiscivolo. Abbiamo guidato una 237 Cv e non ci si accorge, né per rumorosità, né per fluidità di erogazione, di guidare un diesel. I prezzi partono dai 64.790 euro per le termiche e da 91.635 euro per le elettriche.