Avenger 4xe ora è anche integrale

Con un’anteprima per la stampa internazionale a Francoforte, Jeep presenta Avenger 4xe, la versione a trazione integrale (come vedremo, non sempre) del SUV piccolo e ibrido della casa. La Jeep Avenger 4xe è proposta con motorizzazione 1.2 tre cilindri Puretech da 136 cavalli (36 in più rispetto alla versione a due ruote motrici) al quale si aggiungono due motori elettrici da 21 kW.

Il cambio è affidato ad una trasmissione a doppia frizione a sei rapporti che, quando si viaggia a basse velocità, permette di viaggiare in modalità elettrica. Questa versione 4x4 si presenta con elementi ridisegnati e nuovi dettagli, mostrandosi, come dicono i responsabili di Jeep, “più Avenger che mai”. Ad una prima visione esterna, si notano subito i paraurti realizzati in materiale antigraffio, le protezioni più pesanti per la griglia inferiore e il radar e il fendinebbia in posizione rialzata.

A queste novità si aggiungono le nuove barre sul tetto e il gancio traino posteriore. Aumentata l’altezza da terra, Jeep Avenger 4xe ha ora una capacità di guado che tocca i 400 mm. L’angolo di attacco è di 22 gradi, quello di dosso di 21 gradi e quello di uscita di 35. Della dotazione di serie fanno parte gli pneumatici M+S, ma sono disponibili come optional mentre gli All Terrain 3PMSF, che garantiscono una maggiore aderenza in offroad. Una volta all’interno dell’abitacolo, impossibile non apprezzare la grande comodità dei sedili che in questa versione vengono proposti completamente impermeabili e dopo essere passati ad un trattamento antimacchia e antifango.

Tornando al sistema di trazione integrale, la Jeep Avenger 4xe prevede differenti modalità di funzionamento grazie al Select Terrain, attraverso il quale si può scegliere di guidare in: Auto, Snow, Sand&Mud e Sport. In Auto, fino alla velocità di 30 km/h il sistema attiva il 1.2 ed entrambi i motori elettrici, così da assicurare la massima motricità, con ripartizione 50:50 della coppia. Tra i 30 e i 90 km/h il motore posteriore si attiva solo su richiesta, rimanendo comunque sempre collegato alle ruote posteriori, così da rispondere prontamente se necessario. Superati i 90 km/h la Jeep Avenger 4xe viaggia a trazione anteriore con motore posteriore scollegato. Altra novità di rilievo, le sospensioni posteriori Multilink. “Avenger rappresenta uno dei più grandi successi di Jeep in Europa, forte di oltre 90.000 ordini effettuati da clienti finali, con un terzo degli ordini relativi alla versione 100% elettrica. – le parole di Eric Laforge, Head of Jeep Brand per l’Europa - Sulla scia di questo successo, Avenger 4xe sarà il nuovo punto di riferimento nel segmento dei B- SUV, offrendo un design esclusivo e prestazioni al top. Nella versione a trazione integrale, incarnerà lo spirito più puro del marchio Jeep”. Gli ordini si apriranno entro la fine di quest'anno, i prezzi non sono stati ancora annunciati.