Anche Scenic passa all'elettrico

La “Safety Concept Embodied in a New Innovative Car”, al secolo “Scenic”, diventa totalmente elettrica. Arriviamo subito al sodo e vediamo qualche numero: lunghezza contenuta in 4,47 metri, passo importante di 2,78 metri (+ 10 cm rispetto a Mégane E-Tech Electric) e sbalzi ridottissimi; bagagliaio da 545 litri a sedili posteriori su, per arrivare a 1.670 abbattendo tutto.

Duplice scelta per motorizzazioni e batterie (entrambe al “Nichel, Manganese, Cobalto”, composte da 12 moduli, facilmente sostituibili e riparabili, realizzate con LG): batteria da 60 kWh, abbinata ad un motore da 170 Cv, per 280 Nm di coppia massima, con un’autonomia di 420 km, secondo protocollo Wltp; da 87 kWh accoppiata ad un motore da 220 Cv, con 300 Nm di coppia massima e fino a 620 km di autonomia (sempre Wltp).

Anche 3008 diventa elettrica

La 60 kWh ricarica in continua fino a 130 kWh e quella da 87 kWh fino a 150 kWh (il caricatore in alternata da 22 kW è optional). La versione al top, su colonnina potente, in 30 minuti, ricarica autonomia per circa due ore, il che si traduce in: almeno altri 200 km. Una: “Voitures à vivre”, la definisce Raffaele Fusilli, a.d. Renault Italia, un’auto nata per un utilizzo a 360°, concepita per ospitare famiglie, senza stress da spazio o ansia da prestazione. Certo che, le chicche tecnologiche, che troviamo a bordo, sono tante, a partire dall’intelligentissimo “Safety Coach”, che oltre ad agire, dispensa consigli di guida, udibili da tutti gli occupanti. L’infotainemt è assicurato dal sistema multimediale OpenR Link, con Google integrato, basato su Android Automotive 12, che offre già tantissime App e l’assistente vocale riconosce circa 70 comandi.

Degno di nota l’enorme tettone (lo stesso della Rfale) in cristallo oscurabile su due sezioni, anche a comando vocale. In quanto ad Adas, poi, c’è di tutto e di più (ce ne sono 30) ed è arrivato anche un nuovo sistema che, nel malaugurato caso di un primo urto, ti aiuta ad evitare il secondo. A bordo, tutto è digitalizzato, con due grossi schermi, intorno ai 12 pollici l’uno, per strumentazione e tablet centrale. La guida è settabile in varie modalità, anche se tra confort e sport, non c’è tutta questa differenza.

Piccola stupefacente EX30

Cambia tanto, invece, il livello di rallentamento rigenerativo, selezionabile su 4 livelli, tramite paddles, che messo al massimo, si sostituisce quasi totalmente all’utilizzo dei freni: togli il gas e l’auto si ferma. Gli allestimenti sono 4: evolution (solo da 170 Cv), techno (il cuore di gamma), esprite Alpine ed iconic. I prezzi, eventuali incentivi esclusi, vanno dai 40.050 ai 50.450 euro. L’auto arriverà dai concessionari entro l’estate. Un’ultima cosa, la così detta “Rumorizzazione”, in questo caso è affidata ad un brano, del noto compositore Jean-Michel Jarre