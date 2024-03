Massimiliano Vitelli 05 marzo 2024 a

Benvenuta smart#3. Dopo 25 anni di onorato servizio, smart torna a stupire con un SUV elettrico compatto che scatta come un missile. Realizzata sulla stessa piattaforma della precedente smart#1, l’ultima arrivata non è solo un’evoluzione della specie. Le novità sono infatti molte, a partire dalle dimensioni più generose e da una minore altezza da terra. Il risultato è una vettura che tiene perfettamente la strada, aggredendola fin dal via. Confermate le motorizzazioni: motore posteriore da 272 CV o doppio motore a trazione integrale con potenza di sistema di 428 CV.

Cinque le veorsioni acquistabili: Pro (con batteria da 49 kWh), Pro+, Pfremium, 25th Anniversary e Brabus (con batteria da 66 kWh). Ottimi i tempi di ricarica, dati sempre sensibili per i possibili acquirenti: con le colonnine a ricarica veloce si passa dal 10% all’80% in meno di mezz’ora. Rispetto alla smart#1, smart#3 aumenta l’autonomia portandola fino a 455 chilometri nel ciclo combinato. Interessante, poi, l’accelerazione, soprattutto per la versione Brabus che scatta da 0 a 100 chilometri orari in appena 3.7 secondi inchiodando il guidatore e gli eventuali passeggeri allo schienale. Caratterizzato da un look ed un’inclinazione decisamente sportiva, questo dinamico SUV Coupé si inserisce nel segmento dei veicoli elettrici di alta gamma.

Immediatamente riconoscibile per l’ormai iconico shark nose, smart#3 si distingue unendo eleganza e sportività: un mix vincente. Tanti i sistemi di assistenza alla guida che rendono la crociera sicura e stimolante. Il software prevede infatti diversi sistemi integrati nello smart pilot assist, tra cui l’Highway Assistant (HWA) e l’Automatic Parking Assist (APA). smart #3 è, inoltre, predisposta per Android Auto e Apple CarPlay 1 , che consentono di portare le funzioni e le app dello smartphone sul display dell’infotainment.

Per garantire che il sistema sia sempre aggiornato, smart opera attraverso un feedback costruttivo ed è in grado di sviluppare rapidamente le funzionalità, pubblicando aggiornamenti over-the-air (OTA) che possono essere implementati direttamente dall’utente senza recarsi in assistenza. Smart#3 è ordinabile in Italia con prezzi a partire da 38.548 euro (29.545 euro con #smartincentiva + ecobonus + rottamazione).