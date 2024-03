Piccola stupefacente EX30

Simone Vitta 04 marzo 2024 a

Piccolo, compatto e con quel carico di tecnologia e sicurezza che solo Volvo può garantire. E’ il nuovo “piccolo” Suv (o se vi piace di più crossover), di fatto l’auto più piccola mai prodotta dalla casa svedese che l'ha presentato in questi giorni alla stampa specializzata e che a breve sarà disponibile nei concessionari anche in Italia: si tratta della nuova EX30.

Tante le novità soprattutto sul fronte della sicurezza campo nel quale la casa punta molto sfruttando i suoi 96 anni di leadership e innovazione in questo ambito. Non è un segreto che Volvo sia leader nella sicurezza e con l'EX30 il livello si alzerà ancora perché questa vettura sarà in grado di tutelare voi e gli altri nei frenetici contesti urbani. Ad esempio, sulle strade urbane trafficate, la portiera di un'auto che si apre inavvertitamente sulla traiettoria di un ciclista è responsabile di un numero significativo di incidenti ciclistici. La Volvo EX30 è dotata di un sistema di allarme in caso di apertura di una portiera che avvisa con segnali visivi e sonori quando se si sta per aprire la portiera mentre sopraggiunge un ciclista o un altro utente del traffico.

Proteggere le persone a bordo dell'auto in caso di incidente è sempre stata una priorità assoluta per Volvo. La progettazione strutturale dell'EX30 rispecchia l’impegno della casa e prevede il rinforzo della gabbia di sicurezza, dei montanti A, B e C e del tetto. Trattandosi di un'auto elettrica grande concentrazione sull'integrità della batteria. Il telaio e la gabbia di sicurezza sono realizzati con varie tipologie di acciaio ad alta resistenza che compensano in modo efficace l'impatto di un eventuale incidente.

La EX30 è a trazione posteriore (con un motore montato dietro da 272 CV) o integrale: quest’ultima versione si chiama Performance e, grazie a due propulsori in grado di generare in tutto 428 CV: impiega solo 3,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Sono due le tipologie di batterie: la LFP (al litio ferro fosfato) da 51 kWh promette un’autonomia di 344 km mentre con la NCM (al litio nickel manganese cobalto) da 69 kWh le percorrenze salgono a 480 chilometri per la variante a due ruote motrici e a 460 per la 4x4. Tre gli allestimenti: Core, Plus e Ultra.

Costa poco meno di 36 mila euro dai quali però vanno scalati i vari incentivi per l’auto “green”.