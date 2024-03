Donne nel deserto in Lamborghini

Simone Vitta 04 marzo 2024 a

a

a

#SHEdrivesalambo arriva in Medio Oriente e vede un gruppo di donne impegnate in un viaggio su strada da Dubai a Ras Al Khaimah. A bordo della Lamborghini Urus S[1], il Super SUV più venduto alle donne nella regione, le ospiti hanno percorso oltre 400 chilometri, superando la vetta più alta degli Emirati Arabi e soggiornando in un'area protetta del deserto di Al Wadi. Le strade tortuose, le esaltanti avventure off-road, i panorami mozzafiato e la profonda immersione nel marchio hanno caratterizzato l'esperienza.

Spettacolare Vantage GT4

Il raduno, durato due giorni, ha offerto agli ospiti un'analisi del marchio a 360 gradi. Le sessioni di approfondimento sono iniziate con un workshop sui principi lungimiranti e di rottura degli stereotipi della Lamborghini e su come questa stia affrontando l'evoluzione e guardando al futuro. Una sessione del Centro Stile, il dipartimento di design di Lamborghini, ha esplorato uno dei temi che rendono il marchio noto in tutto il mondo: le possibilità quasi infinite di personalizzare colori e finiture attraverso il programma Ad Personam.

Il viaggio in auto è iniziato partendo dalla città di Dubai, dirigendosi verso est su un percorso spettacolare fino a Jebel Jais, dove gli ospiti hanno cenato al Puro 1484, il ristorante più alto degli Emirati Arabi Uniti. Chiamato così in base alla sua altezza sul livello del mare (1.484 metri), il ristorante vanta una magnifica vista panoramica sulla vetta più alta degli Emirati Arabi Uniti, Jebel Jais, e sui suoi paesaggi ultraterreni tra le montagne Hajar. Gli ultimi 100 chilometri del percorso sono proseguiti nel deserto di Al Wadi per un po' di fuoristrada, con gli ospiti ospitati in una riserva naturale di 1.235 acri dove è stata consumata una tipica cena araba nel cuore del deserto.

La Urus S, protagonista dell'evento, era perfetta per chi sceglieva la sublimazione più pura di prestazioni, lusso e versatilità in un Super SUV. Spinta da un motore V8 biturbo con potenza aumentata a 666 CV, offre un rapporto peso-potenza migliorato di 3,3 kg/CV. L'accelerazione spinge la Urus S da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, con una velocità massima di 305 km/h. Caratterizzato da sofisticati miglioramenti del design che ne esaltano il carattere sportivo ma lussuoso, il Super SUV Urus S si distingue in ogni ambiente. Un significativo aumento delle opzioni in termini di colori, finiture, ruote, pacchetti di stile e dettagli speciali consente di personalizzare l'intera gamma, dallo stile sobrio alla massima sportività.

Ecco la nuova BMW iX2

Il progetto #SHEdrivesalambo è stato avviato nel 2023 in America, per poi estendersi ad altri mercati a livello globale con l'obiettivo di dare voce ai messaggi di Automobili Lamborghini in materia di diversità, equità e inclusione.

Paolo Sartori, Regional Head di Automobili Lamborghini Medio Oriente e Africa, ha dichiarato: "È stato fantastico accogliere gli ospiti del Medio Oriente per questo evento, dando loro l'opportunità di guidare la Urus S e di capire di più su Lamborghini e su come stiamo lavorando per elevare il nostro marchio tra un pubblico più ampio per evitare gli stereotipi comuni".