Hyundai Kona, evoluzione elettrica

Simone Vitta 04 gennaio 2024

L’ auto giusta per entrare nel mondo dell’elettrico. Compatta ma non troppo, in grado di garantire spazio, molto efficiente e soprattutto divertente da guidare. E’ la nuova Hyundai Kona elettrica, evoluzione del primo modello che ha trasformato l’esperienza del passato in qualità di guida e nuova tecnologia.

E’ proposta in due versioni con motore elettrico da 114,6 kW e 255 Nm di coppia alimentato da una batteria da 48, 4 kW che consente un’autonomia di poco meno inferiore ai 380 chilometri nel ciclo WLTP. Poi c’è una seconda versione da 160 kW e 255 Nm di coppia alimentato da un accumulatore da 65,4 kW con consente un’autonomia che supera agilmente i 500 chilometri.

L’auto che abbiamo testato, la “piccola”, stesso design della “grande” sfrutta la grande penetrazione dell’aria per dare il meglio di se. Ottimizzata l'aerodinamica, un aspetto fondamentale per migliorare l'efficienza e quindi i consumi. Il Cx è di 0,27, non male per un Suv compatto che rispetto al passato aumenta lo spazio interno senza sacrificare gli ingombri esterni.

Tanta tecnologia a partire dalla presenza dei due schermi da 12,3 pollici presenti sulla plancia, uno per la strumentazione e l’altro per il sistema infotainment vero e proprio.

Bella la sensazione una volta alla guida. La nuova versione non tradisce i vecchi schemi ma è molto migliorata in tiro e progressione. L’auto va via che è una meraviglia, silenziosa e se si va giù con l’acceleratore la risposta è davvero sorprendente per una vettura di questo tipo. Questa nuova generazione mantiene la spinta brillante ma è più dolce e risultando più adatta al grande pubblico. Comunque riesce a fare da 0 a 100 km in soli 8 secondi nonostante il propulsore sia depotenziato a 156 cavalli.

Buono anche l’assetto, l’auto resta ben incollata al terreno grazie a un multi-link al posteriore che rappresenta una dotazione più sofisticata rispetto ad alcune concorrenti del segmento B. Il risultato complessimo è un ottimo assetto e un assorbimento delle asperità del terreno. Così come sono risultati assoluto livello l’insonorizzazione e l’isolamento dai rumori esterni.

Infine i costi. La nuova Hyundai Kona elettrica (variante con batteria da 48,4 kW) con allestimento X Line (c’è solo quello) costa 42.000 euro: fatti salvi gli incentivi che variano da regione a regione e anche in base ad altri parametri. Per esempio si può sfruttare l'EcoBonus fino a 5.000€ in caso di rottamazione, e può può essere arricchita attraverso alcuni pacchetti come il Tech Pack che include la tecnologia Vehicle To Load (V2L).

La versione da 65,4 kWh è invece offerta da 49.900 euro nell'allestimento X Class.