Ami conquista il mondo del turismo

Simone Vitta 27 dicembre 2023 a

a

a

Citroën Ami - 100% ëlectric continua a dimostrare un carattere dai mille volti. Dalla città ai monti, la sua propulsione asseconda differenti esperienze d’uso, rivelandosi il mezzo ideale per scoprire il fascino di località turistiche del Bel Paese. Diversi hotel esclusivi hanno già scelto Citroën Ami - 100% ëlectric per offrire ai propri ospiti l’esperienza emozionante di itinerari naturalistici e urbani nel pieno rispetto dell’ambiente, senza emissioni e nel totale silenzio.

Mercedes EQT la famiglia si allarga

L’utilizzo di Citroën Ami - 100% ëlectric nel mondo dell’hotellerie riflette l’approccio con cui il Brand francese è costantemente al fianco delle persone per offrire prodotti e servizi sempre in linea con le evoluzioni della società, ponendo la serenità e il benessere al centro dell’esperienza cliente. Perfettamente a suo agio in ambito urbano, Citroën Ami -100% ëlectric è in grado di offrire una mobilità innovativa ed ecosostenibile anche in un contesto totalmente differente ed extra-urbano, come possono essere le panoramiche strade di montagna, diventando il partner perfetto per rispondere alle esigenze del settore alberghiero. È il caso degli Hotel Posta e Catturani di Madonna di Campiglio, affascinante località montana in Trentino-Alto Adige, e di Palazzo Montemartini nel centro di Roma, che hanno scelto proprio Citroën Ami come veicolo per gli itinerari stradali, naturalistici e urbani, a disposizione dei loro ospiti.

Evoluzione 3008: la tuttofare

La sua autonomia fino a 75 km, la sua guida silenziosa e senza emissioni di CO2, la sua estrema semplicità di ricarica in sole tre ore da una normale presa di corrente e la sua eccellente abitabilità interna per due persone sedute una di fianco all’altra, consentono infatti ai clienti di alcuni tra gli hotel più belli del nostro paese di scoprire il fascino di località turistiche all’insegna della modernità e del rispetto dell’ambiente. «Siamo orgogliosi che Citroën Ami sia stata scelta come la soluzione di mobilità da parte di hotel così rinomati, in un settore in cui è fondamentale saper offrire servizi ed esperienze diversificate, originali e memorabili! Citroën Ami esprime al meglio questi elementi perché è un oggetto unico, moderno e innovativo che esprime tutta l’audacia del nostro Brand, da sempre vicino alle persone, attento alle loro esigenze di mobilità nella vita quotidiana e che pone la serenità e il benessere al centro dell’esperienza cliente. Credo che Citroën Ami possa rappresentare una concreta fonte di ispirazione anche per altre strutture turistiche, interessate ad offrire ai propri clienti esperienze uniche, all’insegna del benessere e nel rispetto dell’ambiente» dice Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di Citroën Italia.