Opel Corsa non finisce mai

Opel Corsa non è solo una vettura, è anche una testimone degli ultimi quarant’anni dell’Italia. Sbarcata sul mercato del Belpaese nel 1982, questa macchina ha attraversato quasi mezzo secolo sempre con lo spirito giusto, con quella semplicità e quella familiarità che l’ha resa tra le più amate dagli automobilisti di tante generazioni. Oggi, con i tempi che cambiano in fretta, Opel Corsa punta al green con l’ultima versione, la Opel Corsa Electric.

Così, a distanza di quattro anni dall’ultimo aggiornamento, il marchio del fulmine è pronto a stupire ancora. Ad un’analisi esterna, la nuova Opel Corsa Electric colpisce subito per l’Opel Vizor, una mascherina nera nella quale è inserito il logo della casa. Tra le novità, anche la scritta Corsa sul posteriore, ora spalmata su tutto il portellone per donare alla vettura un’immagine di maggiore ampiezza e stabilità.

Una volta a bordo, si capisce subito che l’intenzione dei designer è stata quella di non stravolgere un abitacolo da sempre apprezzato dalla clientela per la sua semplicità. Bello e funzionale, il nuovo doppio schermo da 10 pollici nel quale trovano posto sia il quadro strumenti sia quello destinato all’infotainment (che sfrutta il software Snapdragon Cockpit e si può aggiornare anche “Over-The-Air”). La nuova Opel Corsa Electric regala a chi la sceglie la possibilità di connettersi sia con Apple Car Play sia con Android Auto in modalità wireless, senza quindi l’ausilio di un cavetto.

Come sempre, poi, grande attenzione alla sicurezza, che viene garantita da un pacchetto di ADAS ricco e completo. A spingere la Nuova Opel Corsa Electric, un powertrain da 156 CV e 260 Nm e la nuova batteria da 51 kWh che ha una capacità maggiore rispetto al passato garantendo così un’autonomia dichiarata fino a 406 km contro i circa 350 km della versione precedente. Resta disponibile, per chi lo volesse, il motore della versione precedente da 136 CV e batteria da 50 kWh). Buoni i tempi di ricarica, con la compatibilità ad infrastrutture fino a 100 kW in corrente continua che consente di passare dal 20% all’80% in 30 minuti. Per la ricarica in corrente alternata, invece, è disponibile il caricatore di bordo da 7,4 kW o quello opzionale da 11 kW. La Nuova Opel Corsa Electric è proposta nel solo allestimento GS e il prezzo parte da 36.500 euro.