Astra, la scintilla giusta

Al via gli ordini della prima vettura totalmente elettrificata nella storia della gamma Astra. La nuova Opel Astra Electric GS è a zero emissioni locali e offre il massimo piacere di guida anche in viaggi di lunga durata, a partire da 39.900 euro in Italia. Secondo la procedura di test WLTP1, guidando in maniera tranquilla e rilassata si possono percorrere fino a 418 chilometri senza soste per la ricarica. Tutto ciò è possibile perché la nuova Opel Astra Electric pesa soltanto 1.679 chilogrammi.

Si tratta di un grande vantaggio percepibile a ogni tocco sul pedale e in ogni curva. La nuova Opel Astra Electric enfatizza l’elettrizzante piacere di guida con un design altrettanto stimolante, chiaro e audace con cerchi in lega speciali da 18 pollici, oltre che con un equipaggiamento premium. Di serie sono presenti numerosi ausili elettronici, dal sistema di avviso di collisione con frenata automatica di emergenza al cruise control adattivo con funzione stop and go e alla telecamera Intelli-Vision a 360 gradi. Inoltre è dotata del sistema Intelli-Drive 2.0, con Lane Change Assist e Intelligent Speed Adaptation disponibili per la prima volta come optional. Il massimo livello di comfort è assicurato grazie ai sedili ergonomici di serie certificati AGR. Il cockpit completamente digitale Pure Panel, dotato di due display da 10 pollici, e il sistema multimediale di infotainment garantiscono le migliori prestazioni in termini di connettività e intrattenimento.

«L’ultima generazione di Opel Astra ha ispirato esperti e pubblico fin dal suo lancio. Con la nuova Opel Astra Electric, ordinabile da subito, apriamo il prossimo capitolo della storia di successo della nostra bestseller compatta. Per la prima volta, sarà completamente elettrica, priva di emissioni locali e, soprattutto, adatta alla vita di tutti i giorni. Con Opel Astra Electric, la mobilità elettrica è ora ancora più tangibile per molti automobilisti» ha dichiarato il Ceo Opel, Florian Huettl. I clienti Opel Astra potranno scegliere fin da subito tra un numero di alternative di trazione superiore rispetto a qualsiasi altro modello con il «Blitz». Accanto a edizioni con motori termici molto efficienti, sono già disponibili versioni in edizione elettrica plug-in hybrid e il nuovo modello top di gamma, Opel Astra Gse.