Focus Dacia sul futuro

Simone Vitta 01 dicembre 2023 a

a

a

Il design essenziale, la tutela della natura e la fidelizzazione post vendita sono i dettagli su cui mette il focus il nuovo corso Dacia. Durante il quinto "Dacia Talks - Dacia is cool" andato in scena presso Merumalia (Frascati) a spiegare nel dettaglio il rinnovamento dell'azienda sono stati Jorge Diaz-Martinez chief colours e trim design, Bruno Pacher innovation e brand lab leader ed Enrico Ceccarelli quality e service manager Dacia Italia, insieme al managing director Guido Tocci, alla direttrice marketing Rosa Sangiovanni e a Dario Zenone, direttore vendite.

Dolphin la nuova sfida cinese

Addio a oggettistica, ornamenti e accessori inutili, a bordo delle nuove auto Dacia ci saranno solo contenuti innovativi, studiati per le esigenze dei giorni d'oggi (dal porta telefono al porta borse) in materiali riciclati al 20%. Tutto questo grazie a "you clip", un sistema di ancoraggio per diversi accessori che si trova all'interno dell’abitacolo e nel vano bagagli. Un altro aspetto importante è il fatto che questi supporti si potranno pulire facilmente e velocemente, per ottimizzare i tempi e limitare l'impatto ambientale, dettaglio quest'ultimo che da sempre sta a cuore all'azienda.

Kia EV9, il futuro è adesso

«Il design è studiato per coinvolgere più tipi di clienti e mantiene ciò che è fondamentale per tutti - assicura il chief colours e trim design Jorge Diaz-Martinez - pertanto l'essenziale sarà il punto di partenza. A questo particolare si uniscono l'autenticità e la semplicità. L'obiettivo è avere auto resistenti e di lunga durata». Tutte le Dacia sono adatte sia alla città che alle esperienze outdoor, infatti non mancano accessori come il "pack sleep" che trasforma l’abitacolo di Dacia Jogger in un letto o la tenda agganciata all’auto che permette di vivere avventure "wild", per stare a contatto con la natura esattamente come vuole lo stile Dacia.

Utilissima inoltre la novità che riguarda la fidelizzazione post vendita: la proposta "Dacia Zen" permette ai clienti che eseguono regolare manutenzione programmata presso la rete Dacia di beneficiare, a costo zero, di un anno di estensione di garanzia (offerta valida fino al 7° anno di vita dell’auto o al raggiungimento di 150mila chilometri). Questo trattamento consente al cliente di avere diversi vantaggi: nessun costo aggiuntivo da sostenere, la semplicità nel rinnovo annuale, la serenità di avere il proprio veicolo protetto fino al settimo anno e un effetto positivo sul valore residuo del veicolo stesso. Si tratta indubbiamente di un'offerta distintiva e vantaggiosa, che conferma la qualità Dacia.