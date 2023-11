Kia EV9, il futuro è adesso

Massimiliano Vitelli 19 novembre 2023 a

Look avveniristico, aspetto elegante e muscoloso, tanto spazio a bordo e zero emissioni. Kia lancia EV9, il Suv completamente elettrico costruito per rispondere alle esigenze degli stili di vita moderni nella nuova era della mobilità. Primo SUV 100% elettrico di punta del brand coreano, EV) ha tre file di sedili ed è disponibile nella versione a sei o sette posti (in quella a sei, interessante la possibilità per i sedili della seconda fila, di scegliere tra la funzione relax oppure quella che permette di voltarsi a 180 gradi verso i passeggeri posteriori).

La straordinaria presenza su strada della EV9 prende ispirazione dalla filosofia «Opposites United», che rintraccia l’equilibrio in aspetti tra loro contrastanti come natura, modernità e tecnologia.

Costruita sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP), piattaforma specifica di Kia per i veicoli 100% elettrici, la EV) offre numerose innovazioni, come gli specchietti laterali digitali (opzionali), le maniglie automatiche a scomparsa a filo portiera, i sedili ventilati della prima e della seconda fila e un triplo display panoramico (Triple Panoramic Display). Due i modelli che si possono scegliere: la Earth e la GT-Line. Le linee esterne delle EV9 sono caratterizzate da geometrie solide e linee pulite che regalano alla vettura un profilo da SUV avveniristico. Sul frontale spicca l’ultima generazione del Digital Tiger Face di Kia, mentre i distintivi fari a LED cambiano in base alla versione scelta: sottili e orizzontali per la Earth, verticali e cubici per la GT-Line. Nel posteriore, l'esclusiva grafica dei fanali a LED con disegno «star map» conferisce un aspetto immediatamente riconoscibile.

EV9 si regala pneumatici fonoassorbenti da 19 o 21 pollici montati su cerchi con design rettangolare davvero futuristici. In Europa arriva in cinque colori metallizzati: Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Flare Red, Pebble Grey, Iceberg Green. In più, la tinta Ivory Silver, nelle varianti lucida o opaca, che sarà disponibile esclusivamente per EV9 Earth. Il colore Ocean Blue, ripreso dal Concept EV9, sarà invece appannaggio della versione GT-Line (anche questo in finitura lucida o opaca). Una volta a bordo si scopre un abitacolo minimalista che offre interni spaziosi con un layout improntato alla maggiore semplificazione possibile per una facilità d’uso inequivocabile. Davvero iconico, il volante che si illumina durante la guida. Da segnalare lo specchietto retrovisore interno, che può essere utilizzato come un normale specchietto cromatico elettrico ma anche come display per le immagini della telecamera. Kia EV9 è disponibile con trazione posteriore o integrale. Entrambe le versioni sono dotate di una batteria da 99,8 kWh di quarta generazione.

La versione a trazione posteriore ha un motore da 149,5 kW in grado di erogare una coppia massima di 350 Nm. Con una velocità massima di 185 km/h, accelera da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi. Si distingue per un’autonomia completamente elettrica fino a 563 km, secondo il ciclo WLTP. La versione a trazione integrale (AWD) è alimentata da due motori elettrici da 141 kW con una coppia massima di 350 Nm sia all’anteriore che al posteriore. La velocità massima della AWD è di 200 km/h. EV9 supporta il sistema di ricarica ad alto voltaggio ultrarapido da 800 volt. Prezzi a partire da 76.450 euro.