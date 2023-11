Subaru lancia la nuova Crosstrek

Massimiliano Vitelli 29 novembre 2023 a

Subaru lancia Crosstrek, il crossover erede naturale della XV. La casa giapponese, che guarda dritta al futuro, battezza l’ultima nata con il nome già utilizzato per la versione disponibile finora sul solo mercato americano. Crosstrek è una vettura pensata fortemente per il divertimento, ma che fa della sicurezza uno dei suoi maggiori punti di forza. Il design, deciso e grintoso, ma anche stiloso e affascinante, ha un frontale dall’aspetto solido.

Subaru Crosstrek è proposta con il sistema di trazione integrale Symmetrical AWD abbinato al nuovo propulsore e-boxer ibrido 2.0i da 136 CV e 182 Nm di coppia, che associa un 4 cilindri benzina ad un’unità elettrica integrata al cambio a variazione continua CVT Lineatronic. Il risultato è un’auto che si muove agile per le vie cittadine senza perdere qualità quando la si stuzzica in autostrada. Anche in offroad, Crosstrek non delude, affrontando sentieri e percorsi sterrati senza mostrare tentennamenti.

Tra i fiori all’occhiello di questo crossover, l’ottima insonorizzazione e nel complesso il grande comfort a bordo, dovuto ad un lavoro mirato che ha visto gli ingegneri di Subaru riuscire a ridurre vibrazioni e soprattutto i movimenti della testa degli occupanti dell’abitacolo. Al volante, si possono scegliere due modalità di guida: Intelligence oppure Sport, mentre in caso di manti stradali non in perfette condizioni grazie all’X-MODE abbiamo a disposizione la funzione Snow/dirt oppure quella D.snow/Mud.

Fedele al concetto “la vita non ha prezzo”, Subaru Crosstrek dispone di un pacchetto “sicurezza” al top. L’obiettivo, dichiarano i vertici della casa giapponese, è di arrivare addirittura entro il 2030 ad avere zero incidenti mortali causati da una vettura Subaru. Tra le novità, una terza telecamera monoculare grandangolare, oltre alle due già presenti sull’XV, che permette un miglior rilevamento dei pedoni o delle biciclette mentre si procede a bassa velocità. Crosstrek è presente sul mercato in tre versioni: Style, Style Xtra e Premium (su quest’ultima c'è anche il tetto in cristallo apribile). La versione d’ingresso, che Subaru sottolinea non è definibile “base” a causa di un allestimento già ricco, comprende i cerchi in lega da 17”, il climatizzatore automatico bi-zona, il sistema di supporto alla guida EyeSight, i fari a led autolivellanti, i sedili anteriori riscaldabili, il sistema audio dab+ con display da 11,6” con sei altoparlanti, Apple CarPlay/Android Auto con connessione wireless, il sistema di allarme del traffico e l’X-MODE (per affrontare salite e discese su terreni difficili). Prezzi: Style 37.900 euro, Style Xtra 39.400 euro, Premium 42.150 euro.