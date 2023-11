Mercedes EQT la famiglia si allarga

Massimiliano Vitelli 30 novembre 2023 a

a

a

Il futuro di Mercedes sarà green. La casa della Stella non nasconde le aspirazioni di porsi sul mercato come marchio leader dell’elettrificazione e per continuare sulla strada giusta lancia ora la nuova Mercedes-Benz EQT, una vettura che va a completare la gamma elettrificata. La nuova EQT si propone come mezzo ideale per famiglie e persone attive nel tempo libero, strizzando l’occhio per esempio a chi ama il campeggio.

La ricarica a domicilio

L’impatto visivo della nuova EQT è di quelli che lasciano il segno. Grazie alla griglia del radiatore Black Panel con stella centrale e alle feritoie di raffreddamento dal design dinamico, la nuova EQT è immediatamente riconoscibile come membro della famiglia Mercedes-EQ. Come la Classe T, la nuova EQT è ricca di dotazioni studiate per facilitare la vita dei clienti. Tra questi, la soglia di carico bassa di soli 561 millimetri, che facilita il posizionamento a bordo di oggetti pesanti. Le porte scorrevoli su entrambi i lati del veicolo, invece, regalano grande facilità di accesso. Tornando al design, meritano di essere sottolineati gli specchietti retrovisori esterni verniciati in nero di serie e l’interno dei fari anteriori piatti che presenta un design di alta qualità.

Kia EV9, il futuro è adesso

La Nuova EQT è dotata di un motore elettrico con una potenza di picco di 90 kW (122 CV), una coppia massima di 245 Newton metri e ha un’autonomia fino a 282km (WLTP). La batteria agli ioni di litio è collocata nel sottoscocca davanti all’asse posteriore, in una posizione protetta dagli urti, e ha una capacità utile di 45 kWh. Presso le stazioni di ricarica pubbliche, l’EQT può essere comodamente caricata a 22 kW con corrente alternata (AC) utilizzando il caricatore di bordo. La ricarica è ancora più rapida nelle stazioni di ricarica rapida a corrente continua (DC), a seconda del SoC (State of Charge) e della temperatura della batteria ad alta tensione. L’EQT è dotata di un caricatore a corrente continua da 80 kW; il tempo di ricarica sarà quindi di 38 minuti dal 10 all’80%. La spina di ricarica CCS e il cavo di ricarica CCS sono inclusi di serie per la ricarica in corrente alternata e continua. Il grande lavoro fatto sulla nuova ETQ continua a vedersi una volta saliti a bordo. Il supporto curvo del cruscotto è modellato sul profilo di un’ala. L’orientamento orizzontale continuo dell’abitacolo allunga l’interno e garantisce un generoso senso di spazio. Il quadro strumenti offre un display a colori da 5,5 pollici e il display MBUX da 7 pollici. Tutte le visualizzazioni e le impostazioni relative alla guida elettrica sono accessibili tramite un riquadro EQ nel menu principale del sistema di infotainment. Inoltre, il volante multifunzione con pulsanti Touch Control e vari elementi di rivestimento sottolineano l’alta qualità della dotazione di serie. Prezzi a partire da circa 50.200 euro per l’EQT con motore elettrico da 90 kW e lunghezza standard.