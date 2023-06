La Classe B è donna

Simone Vitta 24 giugno 2023 a

La Classe «B» piace tanto alle donne, che rappresentano circa il 50% degli acquirenti: «Ed il restante 50% - ci dice scherzosamente Eugenio Blasetti, responsabile relazioni esterne Mercedes-Benz Italia – è composto da uomini, convinti dalle donne». Un prodotto che qui in Italia, dal 2005 ad oggi, ha venduto più di 153.000 unità. La «B» ha la stessa lunghezza della «A», ma la capacità del bagagliaio va dai 455 ai 1.540 litri, contro i 310/1.210 della Classe A.

A livello estetico, solo qualche ritocco. Internamente, troviamo un cockpit a doppio schermo, che di serie monta un quadro strumenti da 7” pollici ed un display centrale da 10,25, ma si può optare per una sorta di pannello unico, composto da due display da 10.25, completi di Head-up display e navigazione con realtà aumentata. Nuovo anche il volante, in pelle, pieno di comandi e non manca certo l’MBUX, sempre più intelligente.

Aumenta la dotazione base, che ora comprende anche la telecamera per la retromarcia ed il pacchetto USB. A partire dal livello Progressive, poi, arrivano: i fari LED High Performance adattivi, il sedile con supporto lombare, il pacchetto parcheggio ed il portellone posteriore EASY-PACK. Solo cambi automatici e la gamma motori comprende benzina, tutti ibridizzati, realizzarti sul noto 4 cilindri di 1.3 litri e diesel, tutti 4 cilindri di 2.0 litri. Iniziamo con i mild hybrid, con tecnologia a 48 Volt: 136 Cv per la B180, 163 per la 200, e 224 per la 250. Il vero fiore all’occhiello e top di gamma, è rappresentato dalla “B 250e”, una plug-in con batteria da 15,6 kW, che abbina il termico da 163 Cv ad un elettrico da 80 kW (109 Cv, guadagna 5kW), per un totale di 218 Cv e 450 Nm di coppia (solo l’elettrico ne mette 300) ed un’autonomia prossima agli 80 km. L’auto ricarica in alternata fino a 11 kW ed in continua fino a 22 kW, nel qual caso, per fare dal 10 all’80%, bastano 25 minuti.

Questa plug-in l’abbiamo provata in strada, siamo partiti con la batteria a metà e siamo, comunque, riusciti a percorrere una trentina di km. Le versioni a gasolio sono 3: la 180 ha 116 Cv, la 200 ne ha 150 e 190 per la 220 (qui parliamo di consumi intorno ai 5 litri per 100 km). Vastissima la scelta per allestimenti (sono 7), tinte ed optional.

I prezzi vanno dai 36.950 della 180 benzina, ai 46.710 della e250.