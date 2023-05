Il mito Clio si rinnova

Massimiliano Vitelli 15 maggio 2023 a

Renault presenta la Nuova Clio, un restyling in grande stile della vettura icona del segmento B dal lontano 1990, anno dell’uscita del primo modello. In 33 anni, Clio è stata scelta da circa 16 milioni di persone ed ha vinto due volte il titolo di Car of the Year conquistando anche il cuore della sua clientela che ormai sente la vettura come parte della propria vita. Ad un primo incontro, la Nuova Clio si mette subito in evidenza per il frontale, nel quale spicca la firma luminosa completamente rivisitata per esprimere tutta l’identità del marchio francese.

Esternamente, si nota immediatamente il lavoro fatto sia nella parte anteriore, con la calandra a scacchiera più ampia rispetto a quella sui modelli precedenti, sia nel posteriore, dove il paraurti è stato rinnovato, i fari ammodernati grazie all’incorporazione di lenti trasparenti di cristallo che permettono di vederne l’interno e dove troviamo delle prese d’aria aerodinamiche molto accattivanti. In più, negli allestimenti Techno ed Esprit Alpine, la parte inferiore della calandra è percorsa da una lama aerodinamica che trae ispirazione direttamente dal mondo del motorsport. I suoi volumi scolpiti e le linee tese e sfaccettate conferiscono ricchezza e dinamicità al frontale, che riprende la tinta della carrozzeria nell’allestimento Techno ed è invece grigio Scisto Opaco nella versione Esprit Alpine. Interessanti, i nuovi cerchi distintivi con diametro fino a 17”.

Nuova Clio è disponibile in sette eleganti tinte di carrozzeria: Bianco Ghiaccio, Nero Etoilé, Grigio Scisto, Blu Iron, Rosso Passion, Orange Valencia e il nuovo colore Grigio Aviation a tre strati con look opaco ed effetto perlato, se visto da vicino. Restano uguali alla precedente versione le dimensioni, 4053 mm di lunghezza, 1988 mm di larghezza e 1439 mm d’altezza. All’interno dell’abitacolo, il cruscotto moderno è composto da un display senza cornice da 7 o da 10 pollici e merita una citazione il nuovo logo Nouvel’R sul volante, un tocco d’eleganza che si fa notare. L’ultima arrivata della generazione è una vettura dal Dna consolidato, ma che si proietta nel futuro.

La Nuova Clio punta infatti ad aiutare il pianeta (utilizzando per i sedili, i pannelli delle porte e la plancia dell’allestimento Techno, un tessuto sostenibile costituito per il 60% da fibre di origine biologica) e tiene alla salvaguardia degli animali (totale assenza di pelle). Disponibile nelle versioni E-Tech full hybrid 145, TCe 100 GPL, TCe 90, SCe 65 e Blue dCi 100, Nuova Clio sarà ordinabile dal mese di maggio e arriverà nelle concessionarie a settembre. Prezzi ancora non dichiarati.