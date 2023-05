La scossa Avenger

Massimiliano Vitelli 15 maggio 2023 a

a

a

Anche Jeep ha il suo Suv 100% elettrico, si chiama Avenger ed è pronto ad aggredire il mercato. Compatto all’esterno e molto spazioso all’interno, Avenger accosta all’inconfondibile e storico Dna di Jeep tutta la modernità di un veicolo a batteria ed il risultato è un prodotto che di certo si fa notare. I test confermano le aspettative, Jeep Avenger è un Suv dalle grandi prestazioni, capace di comportarsi ottimamente sia in città sia in off-road.

Ecco come sarà la Smart #3



Avenger, interamente realizzata in Europa, è una vettura che colpisce al primo sguardo. Le protezioni che circondano la carrozzeria, i fari protetti e le piastre sottoscocca stampate in un materiale colorato in massa la rendono un mezzo ideale in città e nei percorsi fuoristrada. Con i suoi 4,08 metri, Avenger è la Jeep più compatta di sempre, ma questo non significa che abbia problemi di spazio all’interno dell’abitacolo, anzi.

Grazie ad un’accurata progettazione, Avenger risulta molto comoda. Ogni vano è stato progettato per garantire flessibilità e modularità: il tunnel centrale può essere suddiviso in vari scomparti portaoggetti modulari grazie a un divisorio che può essere spostato o perfino rimosso. «Avenger è la scelta giusta per coloro che desiderano un’auto compatta, solida ed elegante, che offra soluzioni tecnologiche all’avanguardia, spazio, comfort e molto divertimento – dice con soddisfazione Eric Laforge, Head of Jeep Brand Europe - è ideale per spostarsi in città, per le vacanze, lo shopping, la guida fuoristrada, andare in giro per locali e divertirsi con gli amici. Con Avenger si può fare tutto e andare ovunque».

Settantacinque anni di Defender



Jeep punta molto anche sulla sicurezza. Ecco allora il Blind Spot Monitoring, l’Autonomous Emergency Braking con riconoscimento degli utenti della strada vulnerabili (pedoni e ciclisti), il parcheggio automatico e la telecamera posteriore 180° con vista drone. La nuova Jeep Avenger garantisce una perfetta esperienza di bordo digitale grazie ad uno schermo radio Uconnect Infotainment da 10,25 pollici abbinato a una plancia completamente digitale disponibile in due varianti (7 e 10,25 pollici).

Il sistema di infotainment è stato progettato per offrire agli utenti un’esperienza simile a quella di uno smartphone, con proiezione smartphone wireless Android Auto e Apple CarPlay, funzione «mix&match» per creare la propria interfaccia (fino a 5 pagine, fino a 12 widget per pagina), navigazione integrata di TomTom con riconoscimento vocale naturale migliorato e aggiornamenti over-the-air. Il nuovo gruppo propulsore è caratterizzato da un motore elettrico da 400 volt per offrire un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città.

Prezzi a partire da 37.900 euro. Disponibile anche la versione benzina da 23.900.