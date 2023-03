Jogger, la scossa low cost

Massimiliano Vitelli 14 marzo 2023 a

a

a

L’attesa è finita: anche Dacia ha la sua vettura elettrica. Presentata alla stampa italiana a Lisbona, la Jogger Hybrid mantiene le promesse offrendo un ottimo comfort a bordo e una tecnologia che associa due motori elettrici, un’innovativa trasmissione multimode e un motore termico. Lunga poco più di 4 metri e mezzo, la Jogger Hybrid non fa pesare in alcun modo le sue dimensioni generose grazie ad uno sterzo fluido e alla buona visibilità in abitacolo.

Velar, eleganza inglese



La Jogger Hybrid risponde bene anche alle sollecitazioni del manto stradale e ai dossi, soprattutto ad una velocità ridotta. Il motore benzina 1,6 è associato a due motori elettrici: un motore da 36kw e un generatore ad alta tensione di tipo HSG. La trasmissione multi mode con innesto a denti senza frizione garantisce una trazione elettrica 100% in fase di avviamento, offrendo maggior comfort di guida e interessanti prestazioni in fase di accelerazione. Grazie alla funzione B-mode che aumenta la frenata rigenerativa (in grado di recuperare energia cinetica prodotta dalla decelerazione e dalla frenata), si riesce poi quasi a guidare in modalità one-pedal, ricorrendo al pedale del freno solo in casi eccezionali. Ottimi i consumi, con Dacia che sottolinea come Jogger Hybrid permetta di ottenere l’80% del tempo di guida in città in modalità 100% elettrica e un risparmio di carburante fino al 40%. E la batteria si ricarica guidando (quindi niente soste alle colonnine), grazie alle frenate e alle decelerazioni, per un utilizzo ibrido senza vincoli e un’autonomia di oltre 800 km (in ciclo misto omologato WLTP). Ma il punto di forza di questa vettura destinata a cambiare la storia di Dacia è anche e soprattutto la sua versatilità.

Scossa Citroen nel futuro



Fedele ai suoi valori, Dacia propone, con Jogger Hybrid, la family car più accessibile del segmento C, mantenendo il miglior rapporto qualità/prezzo della categoria. E così, Jogger Hybrid diventa la vettura dei desideri delle famiglie, sempre a caccia di spaziosità, ma senza perdere in qualità e soprattutto in sicurezza. Dacia Jogger Hybrid 140 è disponibile in due livelli di equipaggiamento: Expression (solo sette posti) ed Extreme (cinque e sette posti). Prezzi a partire da 25.200€ per la versione Expression.