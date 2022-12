Evoluzione Peugeot 408

Massimiliano Vitelli 20 dicembre 2022 a

Tante macchine in una. Questa l’idea di Peugeot, che presenta la nuova 408 a Sitges, in Spagna. Con la nuova 408, la casa francese dimostra ancora una volta la sua creatività, proponendo una nuova silhouette che si collega al mondo delle Fastback ai vertici del segmento C.

Grazie ad una guida rialzata, questo modello strizza l’occhio ai clienti che amano i Suv, ma gli interni e la linea sono perfetti per chi preferisce le berline. Ecco quindi un mix di tutto rispetto, che unisce eleganza, comodità e prestazioni.

Esteticamente c’è tanto da ammirare. Il frontale mostra il nuovo emblema della casa, con la testa del leone di profilo. Il paraurti posteriore, dal taglio rovesciato, è sorprendente e conferisce alla vettura un aspetto deciso. La 408 poggia poi saldamente su cerchi da 20 pollici dal design geometrico molto accattivante. Interessanti, i proiettori posteriori a LED con i caratteristici tre artigli. E una volta a bordo, c’è ancora tanto da scoprire. La nuova Peugeot 408 presenta infatti una seconda fila di sedili straordinariamente spaziosa che, abbattuta, regala un bagagliaio di più di 1600 litri. Al conducente e ai passeggeri, la nuova Peugeot 408 offre il Peugeot i-Cockpit di ultima generazione, riconoscibile per il volante compatto dedicato al piacere di guida ed al pieno controllo del veicolo.

La sicurezza è garantita, grazie a sei telecamere, a nove radar e a una serie di sistemi tra i quali spiccano l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go, il Night Vision, una tecnologia che rileva gli esseri viventi davanti al veicolo di notte o in condizioni di visibilità ridotta, il Long-range blind spot monitoring e il Rear Traffic Alert. La gamma di motorizzazioni della nuova 408 comprende due versioni ibride plug-in da 180 e 225 CV e una versione PureTech a benzina da 130 CV. Tutte e tre vengono abbinate di serie ad un cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Nel nuovo anno, poi, verrà presentata una versione 100% elettrica.

La nuova Peugeot 408 sarà disponibile in 6 colori: Blu Obsession, Grigio Titanium, Grigio Artense, Rosso Elixir, Bianco Perla e Nero Perla. Prezzi a partire da 33.800 euro per la 1.2 Pure Tech CV Allure.