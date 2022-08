Il Salone dell'auto di Ginevra non si fa più: annullato per il quarto anno di fila

18 agosto 2022 a

Il Salone dell’automobile di Ginevra previsto per il prossimo febbraio non ci sarà. Dopo tre edizioni annullate a causa del Covid anche quella prevista in Svizzera nel 2023 non verrà organizzato. L’evento previsto a Doha in Qatar a novembre 2023, invece, è confermato. Ad annunciarlo in una nota sono gli organizzatori del Salone.

Il Geneva International Motor Show (Gims) inizialmente doveva svolgersi in due edizioni dal 14 al 19 febbraio 2023 a Ginevra e a novembre a Doha in Qatar. L’edizione del Gims si svolgerà solo a Doha. Il Salone si legge in una nota, «si svolgerà esclusivamente a Doha, in Qatar, nel 2023. L’evento previsto a Ginevra a febbraio 2023 non si svolgerà». La decisione, spiega Maurice Turrettini, presidente della Fondazione del Salone internazionale dell’auto di Ginevra, è legata «alle incertezze che pesano sull’economia e la geopolitica a livello mondiale e anche a causa dei rischi legati all’evoluzione della pandemia».

Proprio per questo, aggiunge, gli organizzatori «hanno deciso di focalizzarsi esclusivamente nel 2023 sulla pianificazione dell’evento a Doha», spiega Turrettini in una nota. «Abbiamo lavoro molto e fatto il possibile affinché il Gims possa svolgersi sia a Ginevra che a Doha nel 2023», sottolinea il Ceo di Geneva International Motor Show, Sandro Mesquita.«In questi tempi incerti numerose case non sono in grado di impegnarsi per partecipare ad un Salone in Europa in inverno. Dopo aver valutato tutti gli elementi è diventato chiaro per la Fondazione che il Salone non poteva svolgersi a Ginevra come previsto. Ci dispiace aver dovuto cancellare questa edizione».