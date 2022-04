La Duster diventa Extreme

Massimiliano Vitelli 25 aprile 2022 a

a

a

La crisi non abita in casa Dacia. Nonostante un mercato dell’auto in evidente difficoltà, il brand di proprietà Renault va a gonfie vele. Nel primo trimestre del 2022, infatti, Dacia ha toccato un picco di vendite a gennaio con un ottimo +59% e si è assestato sul +30% nei due mesi successivi. Un risultato che la premia portandola ad essere il primo brand straniero in Italia come vendite ai clienti privati. Abbandonato il concetto di low cost, Dacia punta ora ad essere il marchio di riferimento per chi cerca un prodotto di qualità al giusto prezzo. La forte e costante crescita è frutto di alcune vetture che hanno conquistato il mercato. Prima fra tutte la Sandero, medaglia d’oro del segmento B. Poi c’è la Spring, l’auto elettrica straniera più venduta in Italia nel primo trimestre di quest’anno. E con il Jogger e la Duster che fanno la loro parte, ecco spiegato il grande successo del brand rumeno. Per festeggiare questi risultati, Dacia lancia sul mercato la Duster Extreme Limited Edition, l’abbiamo vista per voi a Milano. Basata sul livello di allestimento Prestige, la Extreme è immediatamente riconoscibile per gli inserti decorativi arancioni che ritroviamo sia sulla carrozzeria sia nell’abitacolo. Dall’aspetto robusto e muscolare, la Dacia Duster Extreme è una vettura che non ha paura di fare anche il lavoro sporco. Perfetta per l’avventura, abbina spazio e comfort per soddisfare ogni tipo di esigenza. La Duster Extreme, oltre all’equipaggiamento Prestige, aggiunge la soluzione di chiave Keyless Entry, due prese USB per i passeggeri che si accomodano sul sedile posteriore e l’utilissima Multiview Camera. È possibile acquistarla con la motorizzazione diesel dCi da 115 cv a 2 o a 4 ruote motrici, con la nuova motorizzazione TCe da 150 cv a due ruote motrici con trasmissione automatica EDC a 6 rapporti, e nella versione bifuel benzina-GPL ECO-G 100 a due ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti. La nuova Duster Extreme Limited Edition è disponibile in sei tinte di carrozzeria: Bianco Ghiaccio, Nero Nacré, Grigio Cometa, Blu Iron, Orange Arizona e l'esclusivo Grigio road. Da un sondaggio è emerso che il 23% di chi compra una Duster ama camminare all’aria aperta, il 12% utilizza regolarmente una bicicletta e il 9% si definisce addirittura un viaggiatore seriale. Comodità e libertà al prezzo giusto: ecco svelato il segreto di questa vettura che dal 2010 è entrata nel garage di oltre due milioni di persone in 44 paesi del mondo (in Italia ce ne sono più di 260mila esemplari). La Duster Extreme Limited Edition è in vendita con prezzi da 20.350 a 24.250 euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.