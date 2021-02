Lancia Ypsilon la fashion city car si rinnova

Simone Vitta 07 febbraio 2021 a

Debutta la nuova Lancia Ypsilon che in questo inizio 2021 si presenta con un nuovo look, nuovi allestimenti e una gamma motori rinnovata. Leader di mercato tra le city car, dal 2011 è sempre stata sul podio del segmento B, guadagnandosi l’appellativo di fashion city car, perchè i suoi clienti l’hanno scelta per lo stile, il design e quell’eleganza tutta italiana che da sempre la contraddistingue. "Sin dal suo lancio nel 1985, 35 anni fa, Ypsilon, allora era la Y10, ha cambiato il segmento delle piccole cittadine che non è stato più lo stesso - commenta Luca Napolitano, Stellantis - Lancia Chief Executive Officer -. È stata la prima e l’unica a portare nel suo segmento stile, eleganza e contenuti da segmento superiore. In 35 anni sono oltre tre milioni gli esemplari di Ypsilon venduti, è leader nel suo segmento e la seconda auto più venduta del mercato".

Nel 2020 ha adottato il nuovo powertrain Mild Hybrid con ottimi risultati: oltre 14 mila unità vendute con la nuova motorizzazione. Inoltre, sempre nel 2020, Ypsilon ha raggiunto la seconda miglior quota dal lancio del 2011 pari al 13,9%. Dal punto di vista tecnologico troviamo la nuova radio touchscreen da 7" e le rinnovate motorizzazioni tutte EU6-D Final che consentono minori emissioni e maggiore attenzione all’ambiente e, grazie al nuovo filtro abitacolo - in grado di trattenere particolato e allergeni - che aiuta a mantenere l’igiene dell’ambiente interno, maggiore attenzione e cura per chi è a bordo. Quindi sostenibilità a 360° gradi, che è un’espressione della contemporaneità, uno dei valori della nuova Ypsilon.

Contemporaneità vuol anche dire fare scelte sostenibili: lo scorso maggio infatti è stata presentata Ypsilon Hybrid EcoChic, l’ibrido secondo Lancia, equipaggiata con il motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 CV (51,5 kW), abbinato a un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator). Nuova Ypsilon offre di serie su tutta la gamma il nuovo Kit EcoChic composto dal filtro aria abitacolo particellare polyphenol Prime. Può essere guidata con le soluzioni di mobilità di Leasys. Ad esempio, con il noleggio a lungo termine di Leasys si può avere la nuova Lancia Ypsilon 1.0 70cv Firefly Hybrid Silver a 169€ iva inclusa con la formula pay per use Leasys Miles Plus a 48 mesi.

