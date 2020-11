La Kia Sorento diventa plug-in

Giovanni Massini 09 novembre 2020 a

La Sorento ha compiuto 18 anni e, rispetto alla prima versione, più fuoristrada che auto, ha subito una vera metamorfosi, che l’ha trasformata in un Suv decisamente tendente al premium. Questo modello, per la Kia gioca un ruolo fondamentale, in quanto è il prodotto più noto della casa, un vero «Brand ambassador». Ora arriva la nuova generazione: solo 7 posti e solo con motorizzazioni elettrificate, prima la ibrida e poi, entro il primo trimestre 2021, la plug-in. Il look è caratterizzato da un grossa griglia e dal classico musone, con luci diurne a Led ed un profilo definito «tiger eye», ispirato proprio alle linee che contornano gli occhi delle tigri.

L’auto nasce sulla nuova piattaforma «N3», per SUV di medie e grandi dimensioni. Cresce leggermente la lunghezza, che passa da 4,780 a 4.810 metri, ma si accorciano gli sbalzi, per un passo da 2.810 mm, soluzione che aumenta l’abitabilità interna e, visto che il pacco batterie è alloggiato sotto il pianale, la capacità di carico, che con 5 sedili su, arriva a: 813 litri per la ibrida e 809 per la plug-in. La base, per entrambe le versioni, è rappresentata da un 1.6 benzina, turbocompresso, elaborato con un sofisticatissimo sistema di regolazione delle valvole, accoppiato: nel caso della Hybrid, ad un elettrico da 44.2 kW, con batteria da 1,49 kWh, per un totale di 230 Cv e 350 Nm di coppia; elettrico da 66,9 kW e batteria da 13,8 kWh, per 265 Cv e 350 Nm di coppia, per la plug-in.

Il cambio è un automatico a 6 rapporti. Resta la possibilità di scegliere tra trazione anteriore o integrale, dotata di «Terrain Mode», che mette a disposizione diverse modalità di settaggio per: fango, neve o sabbia. Internamente è tutto digitalizzato, con due grossi schermi, per strumentazione e display centrale, da: 12,3 e 10,25 pollici (questo touch, per gestire il sistema di infotainment e la navigazione). Ovviamente, piena compatibilità con gli smartphone ed assistenza alla guida di «II» livello, con possibilità di adottare il «Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)», capace di rilevare pedoni, ciclisti e veicoli, anche quando si svolta in corrispondenza di un incrocio.

I prezzi partono da 44.500 euro, poi ci sono tutte le varie agevolazioni.

