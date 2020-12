La Fiat Tipo Cross apre al Suv

Giovanni Massini 17 dicembre 2020 a

«Possiamo chiamarla la nuova Famiglia Funzionale Fiat», così ha esordito Luca Napolitano, Head of Fiat, Lancia & Abarth Brands EMEA, alla presentazione dei nuovi allestimenti Panda e Tipo. La vera star della serata, però, è stata la nuova: Tipo «Cross». Una bella versione a guida alta, a prezzi Fiat e con motorizzazioni adatte a rispondere ad ogni esigenza. La base di partenza è quella della Tipo, auto che, dal 2016, ha venduto 700.000 unità e non solo in Italia, perché il 75% è andato all’estero.

Oggi, dunque, oltre alla 4 porte, alla 5 porte ed alla wagon, arriva questo nuovo «Body», che è stato sottoposto quasi allo stesso maquillage utilizzato sulla 500X. L’auto è stata rialzata di 7 cm e guadagna 4 cm di altezza da terra, grazie a nuovi cerchi, pneumatici ed ammortizzatori.

Esteticamente, la Cross si riconosce per dettagli specifici ed un bull-bar anteriore bello corposo. Internamente, la strumentazione è ora incorporata in uno schermo da 7 pollici configurabile.

Per quanto riguarda la gamma motori, al momento niente ibridi, ma si spazia tra benzina e diesel, tutti ovviamente Euro 6D Final. Partiamo dal nuovo benzina GSE 1.0 T3 da 100 Cv (famiglia FireFly), con coppia massima di 190 Nm, disponibile già a 1.500 giri, caratteristiche che, accoppiate ad un cambio manuale bel rapportato, consentono di viaggiare a 130 km/h a soli 3.200 giri, con consumi bassissimi. Due i Multijet diesel, da 95 e 130 Cv. L’auto è super connessa ed è disponibile la nuovissima radio UConnet5, abbinata allo schermo tuoch da 10,25 pollici. Completa anche la dotazione ADAS, ovvero i sistemi per la sicurezza e ne citiamo alcuni: Traffic Sign Recognition (identifica la velocità massima consentita); Lane Control, che non fa uscire la vettura dalla corsia; l’Attention Assist, avvisa in se rileva stanchezza; Adaptive High Beam, che accende automaticamente gli abbaglianti quando il lato opposto della carreggiata è libero; il Blind Spot Assist, per il controllo dell’angolo cieco.

Il prezzo di partenza della Cross è di 23.500 euro, ma per gli acquisti effettuati con le soluzioni finanziarie FCA Bank, c’è un vantaggio di 1.500 euro.

