La svolta elettrica della Twingo

Giovanni Massini 03 dicembre 2020 a

La Renault Twingo nasce elettrica, grazie alla piattaforma Edison, condivisa con Smart, quindi era solo questione di tempo, prima che venisse presentata con la presa di corrente al posto del serbatoio. Le dimensioni ed il bagagliaio, restano invariati: l’auto è lunga 3.615 metri, ha un bagaglio dai 240 litri, riesce a caricare oggetti lunghi fino a 2.310 mm e, soprattutto, resta il fantastico raggio di sterzata di poco superiore a 4 metri (l’auto gira su se stessa). Il motore, che deriva direttamente da quello della Zoe, è prodotto in Francia, sviluppa 82 Cv, con 160 Nm di coppia ed è alimentato da un pacco batterie al Litio da 22kWh, raffreddato ad acqua e debitamente blindato, montato sotto i sedili anteriori. Il cambio praticamente non esiste, si da gas e via. L’autonomia dichiarata, secondo protocollo WLTP (molto vicino alla realtà) va: dai 190 km dell’extraurbano, ai 270 km del cittadino (le elettriche consumano meno in città). Viene dalla Zoe anche il caricatore Camaleon, che consente di caricare su centraline pubbliche a 22 kW, dove l’80% del pieno si fa in una mezzora e, per una carica totale, basta un’ora e mezza. L’auto può collegarsi anche alla presa casalinga da 2,4 kW ed in questo caso, servono 15 ore per una ricarica completa, 8 con quello da 3,7 kW e 4 con il 7,4 kW. Il costo è di circa 5 euro a pieno, se fatto in casa, un po’ più del doppio con una centralina rapida. Di serie c’è il sistema che ti mantiene l’auto in carreggiata, la parking camera posteriore e l’assistenza per le partenze in salita. Tramite uno schermo centrale da 7 pollici ci si connette con apple ed android, con un’infinità di soluzioni ed applicazioni: vengono individuati i percorsi migliori in base alla carica, il posizionamento delle varie stazioni e tanto altro. Ci sono anche molte possibilità di controllo in remoto, come climatizzare l’auto e programmare la ricarica. La funzione “B-mode”, quella che fa rallentare l’auto quando togli il piede dal gas, ha 3 livelli di funzionamento: uno che lascia molta scorrevolezza, un medio ed il terzo, quello cittadino, che frena letteralmente l’auto e ti fa guidare solo con il pedale dell’acceleratore, senza mai usare i freni. I prezzi partono da 22.450 euro, ma tra incentivi e varie, almeno fino alla fine dell’anno, la si porta a casa con 11.500, la batteria è garantita per 8 anni e 160.000 km.

