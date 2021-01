Crossland X, sempre più Suv

Giovanni Massini 21 gennaio 2021 a

Dal 2017 ad oggi, la «Crossland X», ha venduto più di 300.000 unità, andando a rimpiazzare una delle vetture più iconiche della casa: la Meriva. Per la precisione, parliamo di «B Suv», visto che l’auto è lunga 4,22 metri, quasi come la Mokka, ma in Opel sostengono che le due sorellastre non si faranno la guerra, perché destinate ad utenze ben distinte. La Crossland, innanzitutto, non avrà la versione elettrica e mantiene il sistema Intelligrip, che la caratterizza come un mezzo capace di trarsi d’impaccio da situazioni gravose.

Il sistema consente di selezionare 5 possibilità di risposta dell’avantreno e, pur restando una trazione anteriore, ha modalità specifiche per neve, fango ed altro. C’è anche il sistema di ritenuta automatica delle velocità in discesa che, cosa importantissima, funziona anche a retromarcia (capita spesso di perdere aderenza in salite importanti e l’auto scivola via di retro). Visto che abbiamo iniziato con l’elettronica, approfondiamo il discorso, con un’abbondante disponibilità di dispositivi per la sicurezza: cruise control con limitatore di velocità che legge i segnali, avviso dell’angolo cieco, sistema di mantenimento della corsia e rilevatore di stanchezza, frenata automatica d’emergenza capace d’identificare anche i pedoni (al di sotto dei 30 km/h, è in grado di arrestare il veicolo). C’è anche il sistema di parcheggio automatico parallelo e perpendicolare.

Abbiamo parlato anche di un’eredità importante, dalla Meriva, la flessibilità di utilizzo, infatti: i sedili posteriori, frazionati 60/40, possono scorrere di 150 mm, anche separatamente e mettono a disposizione un vano che va dai 410 ai 520 litri, a sedili su, fino ad arrivare a 1255, abbattendo tutto. Niente elettrica, dunque, solo benzina e diesel, tutti ovviamente Euro 6d: 3 cilindri di 1.2 litri, per i benzina, declinato in tre livelli di potenza, 83 Cv accoppiato ad un manuale a 5 rapporti, 110 Cv sempre manuale a 6 rapporti, 130 Cv disponibile anche con cambio automatico; il diesel è un 1.5 da 110 Cv con cambio manuale a 6 rapporti e 120 Cv abbinato all’automatico. In quanto a consumi si parla (ciclo WLTP, quello simile alla strada), di 6/6,5 litri per 100 km i benzina e 4/5 litri per i diesel. I prezzi partono da 20.850 euro.



