Andrea Cappella di Autocentri Balduina: "La nuova Audi A3 è un salto di qualità"

Torniamo a parlare di Audi, per la precisione della nuovissima A3 e, su Roma, non possiamo non farlo con Andrea Cappella, che insieme al fratello Pier Giacomo, gestisce gli “Autocentri Balduina”, che si occupano di Audi e non solo, con 10 sedi sparse sul territorio.

Ci siamo sentiti un paio di mesi fa, in piena emergenza, avevamo parlato di un calo ipotizzabile del 30%, conferma questa tendenza.

«Si, nonostante il fermo, stiamo procedendo meglio del previsto, con un calo, al momento, del 30%, ma bisogna vedere cosa succederà con il discorso del bonus, che si fa particolarmente interessante sulla 1.5 benzina Mild Hybrid, con sistema a 48 Volt ecambio automatico a 7 rapporti S-Tronic, che potrebbe avere accesso a tante agevolazioni. Questo motore ha la tecnologia Cylinder on demand, in grado di disattivare 2 dei 4 cilindri, quando non c’è richiesta di potenza. La A3 sportback con questa motorizzazione mildhybrid consente ai nostri clienti di non pagare le strisce blu per il parcheggio nella nostra amata Roma».

Quanto incide la A3 sul vostro venduto Audi e pensate che questo nuovo modello possa aumentare la percentuale?

«Fino ad ora, diciamo che la A3, all’interno della gamma Audi, ha rappresentato un 20/25% delle vendite, ma le cose potrebbero cambiare, perché questo modello ha fatto un notevole salto di qualità. La precedente versione, dalle linee più dolci, era quasi un modello a se, più distante dal resto di gamma, sotto molteplici aspetti. Questa nuova generazione è tutt’altra cosa, si tratta di un’Audi, che conquista un grande feeling con il resto della famiglia.

Cosa la ha colpita di più di quest’auto?

Innanzitutto il look, è decisamente più grintoso. Qui siamo di fronte ad una caratterizzazione più sportiva. Una sportività intelligente, che ha coniugato eleganza, linee decise e soluzioni funzionali, come tutte le varie prese d’aria, a mio avviso perfettamente integrate, come quelle frontali, che servono a raffreddare i freni. Per non parlare del CX, che con 0,28 è al top».

Abbiamo parlato di linee, ma cosa ne pensa di quello che si trova dentro l’auto?

«Gli interni sono spaziali. A bordo ci si trova integrati in un “Virtual cockpit”, che ti sorprende per la rapidità e la facilità di gestione. Il ritardo nell’esecuzione dei comandi è assente e, se si sceglie il “Plus”, con schermo da 12,3 pollici, ci si sente davvero coccolati da un sistema, in grado di rispondere a qualsiasi esigenza».