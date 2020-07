Al drive in con la nuova Smart

Giovanni Massini 13 luglio 2020 a

A guardarla bene, la nuova Smart dovrebbe avere gli occhi a mandorla, visto che il 50% della proprietà è passato alla cinese Geely, ma non si nota e l’auto seguita ad essere prodotta in Germania, ad Hambach. Sempre in tema di elettrico, la Mercedes ha stretto un accordo con altra azienda cinese, la Farasis, per la produzione di celle di batterie, ma arriviamo all’argomento del giorno. In Italia, il paese più smartizzato del pianeta, le serie speciali hanno avuto sempre grande importanza, per questa cittadina, ora solo elettrica ed è arrivato il momento della Suitegrey, una cabrio totalmente grigia, copte compresa, che monta cerchi da 16”, sistema di telecamera e sensori parcheggio, caricatore da 22 kW e tanto altro. Il prezzo, su strada, è di 34.695 euro, ma c’è il discorso degli incentivi, che dovrebbero ammontare ad almeno 8.000 euro, più quelli regionali, ove presenti. Anche se poi, il prezzo, per un’elettrica, ormai, conta poco, perché si deve calcolare la “Rata di acquisto”, che per la Smart è quasi pari a quella a benzina, senza contare il valore aggiunto di: minor manutenzione, minor costo del bollo e dell’assicurazione e tanto altro, quindi si va in attivo in poco tempo. Abbiamo inaugurato una manifestazione Smart itinerante, che consente di vedere dei film, in un vero e proprio Drive-in, a bordo di queste piccolette, mantenendo un rigoroso distanziamento sociale. Altra iniziativa, un campionato per Smart Elettriche, che partirà il 25 a Magione, per terminare il 5 agosto ad Adria, passando per: Vallelunga, Pergusa, Varano e Misano. Vediamo di ripassare un po’ di dati tecnici: il motore è un sincrono a corrente trifase da 82 Cv, con una coppia di 160 Nm, ricaricabile con la normale presa di casa, in circa 5/8 ore e con il wallbox (una stazione rapida, che attualmente, viene data gratis, in versione da 3,7 kW e c’è anche quella da 7,4 kW), ma i tempi scendono drasticamente con il caricatore da 22 kW, che rappresenta lo standard minimo di tutte le colonnine (carica l’80% in 40 minuti). L’autonomia è di 160 km e le batterie sono garantite per 8 anni o 100.000 km. Facciamo un augurio al giovane regista ed ai giovanissimi attori ed attrici, del lavoro prodotto dalla Fandango (Il Regno), che abbiamo visto in auto.