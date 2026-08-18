Basket, Maxima Roma annuncia Alibegovic. Bc Roma: ecco Magro in panchina

Fabrizio Cicciarelli 18 agosto 2026 a

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Giornata di annunci per la Capitale del basket. La Maxima Roma ha ufficializzato l’innesto di Mirza Alibegovic, nuovo tassello di un roster quasi completo, dalla BC Roma è invece arrivata la prima comunicazione ufficiale riguardo il progetto.

PRESENTAZIONI - Sono serviti quasi due mesi di attesa dal primo atto pubblico della BC Roma, con la visita in Campidoglio di Luka Doncic dopo l’annuncio della firma di Nico Mannion agli appassionati presenti in un evento a San Lorenzo. Il nuovo club romano, che si riunirà giovedì per il primo giorno di raduno nel Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa, ha ufficializzato l’arrivo di Alessandro Magro in panchina, non ancora lo staff per intero in cui saranno presenti anche Edoardo Casalone, Stefan Ivanovic e Davide Bonora. La BC Roma si avvarrà anche della consulenza di Sergio Scariolo, Special Advisor for Basketball Strategy dopo l’ultima esperienza al Real Madrid, oltre allo storico coach del Banco di Roma Valerio Bianchini in qualità di Senior Advisor e presidente onorario. La gestione e lo sviluppo operativo del progetto saranno affidati a una struttura manageriale coordinata da Roberto Carmenati, amministratore unico di BC Roma. «Roma è una città unica al mondo - spiega Donnie Nelson, azionista di maggioranza del Club - e crediamo che abbia tutte le caratteristiche per diventare la casa di un progetto cestistico altrettanto speciale. Il nostro obiettivo non è semplicemente costruire una squadra competitiva: vogliamo creare un’organizzazione che abbia radici profonde nella città, che sappia coinvolgere la comunità, le famiglie e i giovani e che possa crescere nel tempo attraverso una visione internazionale. Vogliamo costruire qualcosa di cui Roma possa sentirsi parte e di cui possa essere orgogliosa».

MAXIMA, C’È ALIBEGOVIC – Dall’altra parte del Tevere, Maxima Roma ha già smarcato la parte di presentazione del progetto e ha anche annunciato quasi tutto il roster per la stagione 2026-27. Nell’attesa della ciliegina sulla torta con l’arrivo di un play americano, la formazione allenata da coach Matteo Cotelli ha ufficializzato la firma di Mirza Alibegović per le prossime due stagioni. Classe 1992, l’ex capitano di Udine rinforza il pacchetto di italiani portando esperienza e sostanza: nell’ultima stagione ha viaggiato a una media di 12,8 punti e 2,5 assist in 26,7 minuti a partita, tirando con il 35,7% da tre punti. «Entro in questo nuovo e ambizioso progetto con grande entusiasmo. Sono convinto - spiega la guardia-ala - che questa sia una tappa fondamentale della mia carriera, che mi permetterà di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dimostrato in più occasioni durante questa estate: una fiducia che vorrò ripagare sul campo. Giocare a Roma è per me uno stimolo in più per dare sempre il massimo. Siamo una squadra completamente nuova e il nostro obiettivo sarà far appassionare la gente ai nostri colori».