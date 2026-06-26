Tennis, la strada verso Wimbledon: avversari e tabellone di Sinner e tutti gli italiani

26 giugno 2026 a

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Vincere è difficile, ripetersi ancora di più. Reduce da un Roland Garros da incubo tra malore ed eliminazione premature al secondo turno, Jannik Sinner è pronto a legittimare la sua leadership mondiale sui prati di Wimbledon, terzo Slam stagionale dal prestigio immutato nel tempo. L'anno scorso sfatò il tabù contro Carlos Alcaraz, ancora ai box per infortunio; stavolta è chiamato a concedere il bis per chiudere un periodo non felicissimo e ripartire di slancio verso il finale di stagione. Il sorteggio ha riservato per il fuoriclasse altoatesino un debutto non semplicissimo contro il serbo Miomir Kecmanovic, in un tabellone che lo proietta verso un possibile terzo turno con il peruviano Ignacio Buse, un ottavo con Casper Ruud o Luciano Darderi e un eventuale quarto di finale con Daniil Medvedev. Nella sua metà di tabellone anche Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. Flavio Cobolli, nona forza del seeding e reduce dalla finale del Roland Garros, se la vedrà subito con l'argentino Mariano Navone.

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Luciano Darderi, numero 14 del torneo, esordirà contro lo statunitense Ethan Quinn. Così gli altri italiani: Matteo Arnaldi (32)-Quentin Halys (Fra); Lorenzo Sonego-Tomas Martiun Etcheverry (Arg); Mattia Bellucci-Zachary Svajda (Usa); Matteo Berrettini-Stan Wawrinka (Sui). Sono tre le azzurre in gara nel torneo femminile: Jasmine Paolini, finalista nel 2024, e Tyra Grant, promossa dalle qualificazioni al suo primo main draw Major, sono state inserite nella parte bassa del draw, quella presieduta dalla campionessa del 2022 Elena Rybakina, mentre Elisabetta Cocciaretto è capitata nella parte alta del draw, quella presieduta dalla regina del tennis mondiale Aryna Sabalenka. La prima a scendere in campo sarà proprio Cocciaretto, attesa lunedì dalla cinese Xinyu Wang; martedì toccherà invece a Paolini, testa di serie numero 13, che affronterà la statunitense Robin Montgomery (USA), e Grant, impegnata contro la britannica Katie Boulter.