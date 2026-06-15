Tennis, finita l'attesa: "Si è ellenato con Sinnerr a Montecarlo". Il ritorno di...

15 giugno 2026 a

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Jannik Sinner è tornato sui campi da tennis. Dopo il ko contro Cerundolo al Roland Garros, match in cui ha accusato malori fisici, e i successivi controlli effettuati al San Raffaele di Milano, il numero uno del mondo non ha perso tempo e ha impugnato nuovamente la racchetta per prepararsi al torneo di Wimbledon. Nel tempio del tennis, l'altoatesino tornerà da campione in carica dopo la vittoria dello scorso anno contro Carlos Alcaraz, che invece quest'anno salterà l'appuntamento per via dell'infortunio al polso.

In preparazione del gran ritorno su erba, Sinner ha scambiato qualche colpo a Montecarlo. Dei video lo ritraggono infatti su un campo di cemento mentre "scambia" con un ospite decisamente inatteso: Holger Rune, anch'esso fuori dal giro per infortunio alla gamba. Il danese ha infatti ha subito una rottura completa del tendine d'Achille durante la semifinale dell'ATP di Stoccolma, con un previsto lungo periodo di recupero che oramai sembra giungere alla fine.