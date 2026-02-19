Olimpiadi, accuse di “genocidio” in diretta tv, reclamo ufficiale di Israele

Foto: Lapresse

Simone Vitta 19 febbraio 2026 a

a

a

I dirigenti olimpici israeliani hanno presentato ufficialmente un reclamo a un'emittente svizzera e hanno chiesto un'indagine per stabilire se un commentatore debba continuare a lavorare ai Giochi invernali di Milano-Cortina dopo aver criticato un atleta israeliano di bob. Il commentatore ha accusato Adam Edelman di sostenere il "genocidio a Gaza" e ha fatto riferimento alle dichiarazioni pubbliche di Edelman sui social media. L'emittente RTS ha rimosso la registrazione della gara a due dal suo sito web, ma ha difeso il suo dipendente. RTS è la filiale francofona della Radiotelevisione svizzera.

Il Tar boccia i ricorsi: resta il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina

Il Times of Israel ha riferito che il Comitato Olimpico Israeliano (OCI) ha inviato una lettera di reclamo formale chiedendo le scuse dell'emittente svizzera. "Le dichiarazioni fatte durante la trasmissione erano unilaterali, politiche e provocatorie, e non erano adatte a una piattaforma olimpica", ha scritto il direttore dell'OCI, Gili Lustig, nella lettera all'emittente, secondo quanto riportato dal quotidiano. L'OCI ha dichiarato di aspettarsi "la pubblicazione di scuse chiare e pubbliche da parte della RTS" e "un'immediata revisione del continuo coinvolgimento del commentatore nelle trasmissioni relative alle Olimpiadi, inclusa la possibilità di sospenderlo dalla copertura olimpica".

Record abbattuto dopo 66 anni: Arianna Fontana è la regina delle Olimpiadi italiane

Edelman e il compagno di squadra Menachem Chen si sono classificati 26esimi nella gara a due, conclusasi martedì con un podio tutto tedesco. Lunedì il commentatore della RTS ha messo in dubbio se a Edelman sarebbe dovuto essere consentito di gareggiare, dato che le linee guida del Comitato Olimpico Internazionale escludono gli atleti che sostengono attivamente la guerra. Le linee guida si riferiscono agli atleti provenienti da Russia e Bielorussia che, nel contesto della guerra russa in Ucraina, possono competere ai Giochi invernali sotto bandiera neutrale solo se dimostrano di non sostenere il conflitto.