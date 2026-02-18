Olimpiadi, Arianna Fontana nella leggenda: 14 medaglie olimpiche e record italiano

Foto: Lapresse

Paolo Dani 18 febbraio 2026 a

a

a

Arianna Fontana entra nella storia dei Giochi Olimpici invernali. Conquistando l'argento nella staffetta femminile sui 3000 metri dello short track a Milano-Cortina 2026, l'atleta azzurra ha infatti raggiunto quota 14 medaglie ai Giochi, superando il record, fermo a 13, che apparteneva allo schermidore Edoardo Mangiarotti.

La 'Freccia bionda' di Berbenno si è messa al collo la quattordicesima medaglia in vent'anni, ovvero in sei edizioni dell'evento a cinque cerchi. Dopo aver eguagliato il 12 febbraio scorso il primato di atleta italiano più medagliato, che dal 1960 apparteneva con 13 medaglie allo schermidore Mangiarotti, ora Arianna è balzata al comando in questa speciale classifica. Dopo 66 anni quello storico record è caduto.

L'atleta più medagliato alle Olimpiadi resta il nuotatore americano Michael Phelps, capace di conquistare 28 medaglie (23 ori) tra il 2004 e il 2016. Nella speciale classifica seguono la ginnasta sovietica Larisa Latynina con 18 (1956-1964), la norvegese dello sci nordico Marit Bjoergen con 15 (2002-2018), il ginnasta sovietico Nikolay Andrianov con 15 (1972-1980), la nuotatrice statunitense Katie Ledecky con 14 (2012-2024), l'amazzone tedesca Isabell Werth con 14 (1992-2024), il biatleta norvegese Ole Einar Bjoerndalen con 14 (1998-2014) e la nuotatrice australiana Emma McKeon con 14 (2016-2024). A quota tredici, oltre a Mangiarotti (1936-1960), anche l'altro ginnasta sovietico Boris Shakhlin (1956-1964), la pattinatrice di velocità olandese Ireen Wuest (2006-2022) e il ginnasta giapponese Ono Takashi (1952-1964).