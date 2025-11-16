Sinner e Alcaraz, la sfida infinita dei Maestri: le Atp Finals in diretta

Foto: Ansa/Ansa

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il titolo alle Atp Finals 2025. Il numero 2 e il numero 1 del mondo hanno dominato il torneo dei Maestri, entrambi imbattuti, e si contendono l'ultimo torneo stagionale del circuito, prima della Coppa Davis. L'azzurro ha piegato un ottimo Alex de Minaur, mentre lo spagnolo si è sbarazzato in due set di Felix Auger-Aliassime. Sinner gioca per la terza volta consecutiva l'ultimo atto del torneo dei Maestri. Dopo la sconfitta del 2023 (vs Djokovic) e il trionfo del 2024 (vs Fritz), Jannik va a caccia del secondo titolo consecutivo a Torino. "Essere il numero 1 del mondo significa che ho giocato davvero bene durante tutta la stagione, su tutte le superfici. Jannik sta giocando al meglio sui campi indoor. Stiamo giocando davanti al suo pubblico. Direi che è lui il favorito", ha detto lo spagnolo al termine della semifinale delle Atp Finals in cui ha battuto 6-2 6-4 Auger-Aliassime. Diretta tv della partita su Rai2.

19:35 - Primo set per Jannik! Sul 6-6 grande tie break vinto dall'azzurro con il punteggio di 7-4.

19:12 - Nuova interruzione nella finale delle Atp Finals di Torino tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo, avanti 5-4 nel punteggio in un primo set finora senza break, ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un problema muscolare alla coscia destra. Dopo il massaggio effettuato dal fisio la sfida è ripresa.

18:48 - Tanti i personaggi noti dello sport e non solo alla finale delle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Parata di vip all'Inalpi Arena da John Elkann a Luciano Spalletti, passando per Riccardo Scamarcio e Alessandro Del Piero, oltre all'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, e al nuotatore Thomas Ceccon. Presenti anche la cantante Emma Marrone, oltre a Gianni Morandi e il Volo che si sono esibiti prima della sfida e lo chef Antonino Cannavacciuolo. In tribuna anche il numero uno dell'Atp Andrea Gaudenzi, oltre all'ex campione brasiliano Guga Kuerten e la coppia Fabio Fognini e Flavia Pennetta. A livello politico, oltre alle istituzioni locali, sono arrivati per la finale il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

18:46 - Dopo una sospensione di circa dieci minuti per un malore che ha colpito uno spettatore sugli spalti dell'Inalpi Arena, è ripartita la finale delle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il match, interrotto nel quarto game sul 40 pari con lo spagnolo avanti 2-1 nel punteggio, è ripreso con due punti del tennista azzurro che si è aggiudicato il gioco (2-2)

18:35 - La finale delle Atp Finals tra Sinner e Alcaraz a Torino è stata interrotta nel corso del quarto game, sul 40-40, per consentire un intervento medico in tribuna.

17:59 - Grande spettacolo alla Inalpi Arena prima della finale delle Atp Finals tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Per l'ultimo 'Music break' del Torneo dei maestri si è esibito Gianni Morandi, che ha raccolto la pioggia di applausi dei 13mila presenti alla Inalpi Arena. Il cantante ha trascinato il pubblico con alcuni dei suoi grandi successi, chiudendo con ''Uno su mille'' e un ''Forza Sinner''. A salutarlo, un boato dell'Arena. L'Inno nazionale italiano è stato cantato dal trio del Volo.

16:40 - "Mi aspetto una grande finale tra Sinner e Alcaraz come al solito. Speriamo solo che uno dei due non sia sotto tono altrimenti non c'è partita. Sulla carta è un match alla pari". In un'intervista all'AGI Paolo Bertolucci, ex campione italiano di tennis e vincitore della Coppa Davis del 1976 in coppia con Adriano Panatta in doppio, oggi commentatore per Sky alle Atp Finals di Torino, analizza così la finale di oggi in programma alle ore 18.