Sinner contro Alcaraz, a Torino spunta Ligabue: il "presagio" che agita i fan

Tutta Italia ha gli occhi puntati a Torino dove all'Inalpi Arena si gioca l'ultimo capitolo delle Nitto Atp Finals con in scena la sfida più attesa: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. A scatenare le fantasie dei tifosi azzurri è il tam tam legato al parterre, in particolare alla presenza di Luciano Ligabue. Il rocker emiliano è un grande fan di Sinner e durante la semifinale tra il numero 2 del mondo e De Minaur ha ricordato: "Ero a Wimbledon e mentre ero li' pensavo a questo ragazzo di 23 anni che lì era esposto davanti a tutto il mondo, sotto la pressione di un evento che poteva essere storico per lo sport italiano, ma soprattutto per lui che stava vivendo il sogno di ogni bambino che gioca a tennis. Ecco, al di là del giocatore, di lui mi colpisce la capacita' di gestire le pressioni, sa reggere anche le tempeste mediatiche e io lo ammiro molto per questo" ha detto Ligabue.

Ebbene, nelle ore che precedono il match le scaramanzie si sprecano e su X sono molti gli appassionati di tennis che vedono come un buon segno il fatto che Ligabue, già "amuleto" a Wimbleon, sia sugli spalti questa sera...