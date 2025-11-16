Sinner da impazzire, batte Alcaraz in 2 set e conquista le Atp Finals. Meloni: "Orgogliosi di te"

16 novembre 2025 a

È Jannik Sinner il Maestro dei Maestri. Jannik vince le ATP Finals di Torino battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 7-5 in due ore e un quarto di gioco. La finale delle ATP Finals tra Sinner e Alcaraz non delude le aspettative. I due se ne danno di santa ragione e nel primo set non mancano colpi violentissimi e spettacolari. Alcaraz ha un dritto devastante, ma Sinner risponde sempre alla sua maniera. La prima palla break è per lo spagnolo sul 6-5, una palla che rappresenta anche un set point. Come sempre in questo torneo, Sinner riesce a risolvere la situazione con la battuta. Questa volta, però, è con una seconda potente angolata che sorprende l’avversario. Al tie-break prevale Sinner, che gioca meglio e chiude il parziale per sette punti a quattro. Per lui il record di 18 set consecutivi vinti alle Finals.

La battuta, che in tutto il torneo è stata l’arma in più di Sinner, sembra incepparsi nel secondo set: due doppi falli e nessuna prima consentono allo spagnolo di fare il break in apertura e poi di portarsi sul 2-0. È un passaggio a vuoto, anche perché dal terzo gioco l’italiano torna a vincere il suo turno di servizio (malgrado mantenga percentuali sotto il 50% di prime palle) anche se resta sotto nel punteggio.

Giusto il tempo di un paio di giochi e Sinner fa il contro-break portandosi sul 3-3. Il turno successivo è quello più lungo del set e viene vinto da Sinner con grande fatica. L’altoatesino è costretto ad annullare un’altra palla break e, ancora una volta, a servire una seconda in battuta. Stavolta lo scambio parte, ma è Alcaraz a sbagliare, per la gioia del pubblico. Un turno molto duro, testimoniato anche dall’insolito atteggiamento di Sinner che, dopo aver conquistato un magnifico punto, si rivolge al pubblico e chiede l’applauso a scena aperta.

Si arriva così sul 6-5 e servizio Alcaraz. E arriva la palla break che è anche match point. Scambio durissimo da fondo campo, errore dello spagnolo e Sinner si conferma campione alle ATP Finals per il secondo anno consecutivo.

"Orgogliosi di te. Campione". Così su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha salutat la vittoria di Sinner postando una sua foto.