Italia batticuore, rischia grosso poi batte Israele 5-4: decide Tonali in extremis

Pazza Italia che supera 5-4 Israele sul campo neutro di Debrecen nel match valido per la qualificazione al Mondiale 2026 in una partita al cardiopalma. Gara risolta in pieno recupero dalla rete da fuori area di Tonali dopo che l'Italia si era portata avanti 4-2. L'autorete di Tonali al 16' del primo tempo 'stappa' la gara, con la squadra di Gattuso che pareggia i conti con Kean subito prima dell'intervallo. Nella ripresa un tiro di prima di Don Peretz riporta avanti Israele, ma al 9' ancora Kean pareggia i conti. Politano cinque minuti più tardi su assist di tacco di Retegui ribalta la partita, al 36' il neoentrato Raspadori firma il poker su assist di Frattesi, anche lui subentrato nella ripresa.

La partita sembra chiusa ma un'altra autorete, questa volta di Bastoni, al 42' riapre i giochi. Al 44' DOn Peretz di testa sigla il 4-4 che fa vedere gli spettri all'Italia, ma in pieno recupero Tonali sigla il gol della vittoria che consegna tre punti preziosissimi agli azzurri nella rincorsa verso la Norvegia, distante ora tre punti.

Dopo la vittoria di questa sera a Debrecen contro Israele, gli azzurri torneranno in campo l'11 ottobre a Tallin per affrontare i padroni di casa dell'Estonia. Per l'Italia sarà la quinta gara del girone I delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 e sarà anche la terza del neo ct Gattuso.