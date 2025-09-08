Israele-Italia, lo sfregio degli ultras azzurri: di spalle per l'inno israeliano

08 settembre 2025 a

Prima del via della sfida tra Israele e Italia, sul campo neutro di Debrecen, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio, al momento dell'inno nazionale israeliano una parte dei tifosi italiani in tribuna ha voltato le spalle al campo e alla bandiera israeliana. Pochi tifosi: 2000 in tutto, con una piccola rappresentanza di israeliani e di italiani, e al momento dell'inno israeliano si è sentito anche qualche fischio. Israele gioca col lutto al braccio, tecnico compreso, per l'attentato terroristico di Gerusalemme che ha fatto sei vittime.