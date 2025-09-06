Us Open, anche Trump alla finale tra Sinner e Alcaraz: "Ospite in una suite"

06 settembre 2025 a

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz uno di fronte all'altro per la finale degli Us Open davanti a uno spettatore d'eccezione. Il presidente americano Donald Trump ha in programma di assistere alla finale del singolare maschile domenica come ospite e guarderà la partita da una suite, ha dichiarato un portavoce della Federazione Tennis degli Stati Uniti. Sarà la prima apparizione di Trump al torneo del Grande Slam di New York dal 2015. Negli anni precedenti, quando viveva a New York e prima di intraprendere la carriera politica, vi partecipava spesso. Si tratta dell'ultimo evento sportivo di alto profilo per Trump dopo il Super Bowl, la Daytona 500, gli incontri UFC e la Coppa del Mondo per club FIFA dall'inizio del suo secondo mandato alla Casa Bianca. Non è stato comunicato chi ospiterà Trump.

Sinner in finale con Alcaraz: si giocano Us Open e numero uno Atp

"Credo che a questo torneo ci siano tante persone importanti, noi giocatori lo percepiamo e tira fuori un'altra parte di noi, quella di essere orgogliosi di essere in campo", ha commentato Sinner al termine della semifinale, "vuol dire che il tennis è importante e quindi ci farà piacere". La presenza del presidente Trump "sarà una grande cosa per il tennis", commenta Alcaraz dopo aver staccato il pass per l'atto finale dell'ultimo Slam stagionale: "Per me, giocare davanti a lui... cerchero' di non pensarci. Non voglio farmi condizionare dall'ansia, ma credo che, nel complesso, avere il presidente sugli spalti per la finale sia positivo per il tennis".

L'ultimo presidente in carica ad assistere a una partita del torneo del Grande Slam di New York - e il primo nella storia a presenziare allo US Open - fu il democratico Bill Clinton, che nel 2000 seguì la finale femminile.