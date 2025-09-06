Sinner batte Auger-Aliassime e ritrova Alcaraz: in finale si gioca Us Open e numero uno Atp

06 settembre 2025 a

Sempre loro, Jannik Sinne e Carlos Alcaraz. Domenica si giocheranno la finale degli Us Open e lo scettro di numero al mondo della classifica Atp. L'azzurro ha battuto nella notte il canadese Felix Auger-Aliassime, 25enne di Montreal, dopo una lunga battaglia in quattro set (6-1, 3-6, 6-3, 6-4) davanti al presidente Donald Trump presente a Flushing Meadows insieme a tanti vip.

Nell'altra semifinale Novak Djokovic ha lottato con le unghie e con i denti ma, alla fine, ha dovuto arrendersi di fronte allo strapotere fisico di Alcaraz. Lo spagnolo, 22 anni, si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-2 e domenica giocherà per il titolo contro Sinner. I due si giocheranno anche la testa della classifica mondiale: nelle valutazioni in tempo reale del ranking Atp lo spagnolo ha superato l'italiano. Domenica saranno l'uno davanti all'altro.

La finale maschile US Open 2025 tra Sinner e Alcaraz si giocherà domenica 7 settembre alle ore 14 locali, le 20 in Italia e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e in abbonamento su Sky, NowTV e sulla piattaforma OTT SuperTennix.