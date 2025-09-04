Jannik Sinner vince il derby con Musetti e vola in semifinale contro Auger-Aliassime

04 settembre 2025 a

È ancora superSinner all'Us Open. Il numero uno al mondo vince il derby tutto italiano con Lorenzo Musetti e approda alle semifinali. L'altoatesino, numero 1 del ranking mondiale, supera il connazionale in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Ora sfiderà il canadese Felix Auger Aliassime, che ha battuto nei quarti del Cincinnati Open, per accedere alla finalissima. Il match tra i due sportivi del Belpaese è durato due ore. Sinner è partito forte ed è rimasto concentrato, evitando di lasciare spazio per una rimonta. “Ci conosciamo molto bene" con Musetti, commenta a caldo l'altoatesino, definendo la sua performance in campo "buona". "Impressionato" si dice invece il toscano in merito alla prova sostenuta dal numero uno al mondo. "Jannik ha vinto su tutti gli aspetti. Non avevo mai giocato di notte e credo ci sia parecchia differenza. Non sono mai riuscito a trovare una quadra di gioco che gli abbia dato fastidio", ammette con modestia.