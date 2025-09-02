Us Open, Sinner è impressionante: demolito Bublik. Ora il derby con Musetti ai quarti

02 settembre 2025 a

Jannik Sinner si prende il derby con Lorenzo Musetti ai quarti di finale degli Us Open 2025. Il tennista azzurro domina Alexander Bublik, numero 24 del mondo, l'unico ad averlo battuto oltre a Carlos Alcaraz nel 2025, negli ottavi dell'Atp 500 di Halle, in tre set con il netto punteggio di 6-1, 6-1, 6-1 in appena un'ora e 21 minuti, negli ottavi dello Slam americano, l'ultimo della stagione a cui arriva da campione in carica. Partita semplicemente perfetta di Sinner, letale e determinato fin dai primi game, mentre Bublik non riesce mai a entrare in partita e si lascia andare al suo 'solito' show, fatto di servizi dal basso e palle corte forzate, che però non paga. I primi due set finiscono 6-1 e la musica non cambia nel terzo parziale, che termina con un altro 6-1.

Sinner ha speso belle parole per Musetti in vista del derby italiano in programma agli Us Open di tennis in corso a New York. "Lorenzo - ha detto dopo la vittoria sul kazako - è in grande, grande forma. Abbiamo così tanti giocatori, così tanti stili di gioco diversi. Lorenzo - ha aggiunto - è forse uno dei più grandi talenti che abbiamo nel nostro sport. Aspetto con impazienza questa partita. Sarà una partita difficile". Sinner ha ricordato la presenza di connazionali ("Sicuramente avremo un italiano in semifinale") tra il pubblico e dalle tribune è partito un applauso, a conferma che il derby si giocherà in uno stadio molto tricolore.