Internazionali di Roma, Paolini lo fa di nuovo: vince anche nel doppio con Errani

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il titolo di doppio femminile agli Internazionali d'Italia difendendo il trofeo vinto lo scorso anno. Le azzurre hanno superato in due set la coppia composta dalla russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens con il punteggio di 6-4 7-5 in un'ora e 35' dopo essere stati sotto in entrambi i set 0-4. Paolini, trionfatrice ieri in singolo, diventa la prima tennista dal 1990 a vincere singolare e doppio nello stesso anno a Roma, impresa riuscita a Monica Seles. Ed è solo la seconda dopo Vera Zvonareva a Indian Wells nel 2009 a fare bis in un Masters 1000. Le azzurre hanno costruito la vittoria con due splendide rimonte. Sotto 4-0 nel primo parziale hanno reagito e sospinte dal pubblico di casa vinto sei game di fila. Medesimo andamento anche all'inizio del secondo parziale: le azzurre perdono i due turni di battuta per poi risalire dallo 0-4 al 4-4. Subito un break nel nono gioco le due azzurre subiscono l'immediato controbreak. Sul 5-5 Errani e Paolni alzano il livello dei loro colpi e chiudono 7-5. Si tratta di una rivincita per la coppia azzurra che avevano perso contro la russa e la belga tre settimane fa agli ottavi del torneo di Madrid.

"Dopo la splendida vittoria di ieri, oggi un'altra grande soddisfazione per il tennis italiano: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano nuovamente il titolo del doppio agli Internazionali d'Italia. Bravissime", la reazione della premier Giorgia Meloni sui social dopo il successo delle azzurre.