Internazionali d'Italia, Sinner batte Paul: finale con Alcaraz

Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia 2025. Il numero 1 del mondo batte in rimonta Tommy Paul: 1-6 6-0 6-3 il punteggio in favore del tre volte campione Slam che, dopo una partenza a rilento, è salito progressivamente di colpi chiudendo i conti in 1 ora e 43 minuti.

Sinner domenica affronterà in finale Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 3 del mondo, in semifinale ha battuto l'italiano Lorenzo Musetti in 2 set.