Internazionali di Roma, Paolini regina della finale: battuta Gauff in due set

Jasmine Paolini regina di Roma: è lei a conquistare gli Internazionali di tennis dominando letteralmente la finale contro la statunitense Coco Gauff, battuta in due set 6-4, 6-2. Un tripudio sotto gli occhi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in tribuna ad applaudirla. Praticamente non c'è stata partita. Impeccabile Jas. E storica. La sua prima volta al Foro Italico, 40 anni dopo il successo dell'ultima italiana, Raffaella Reggi, tra l'altro in una edizione del torneo disputata a Taranto. Ma riscrivere la storia sembra diventata una abitudine per Paolini.

Con Sinner un capitolo l'avevano già aggiornato visto che l'ultima 'doppietta' dell'Italia con finalista sia nel singolare maschile che femminile risaliva al 1935, 90 anni fa. Jasmine domani difenderà il titolo del doppio femminile in coppia con Sara Errani. Ostacolo al bis azzurro sono la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens, e Paolini proverà a diventare la prima a vincere entrambi i titoli, singolare e doppio femminile, nello stesso anno al Foro dal 1990, quando ci riuscì Monica Seles. Già sicuro, invece, è il quarto posto del ranking Wta: una ascesa continua. Prossima tappa il Roland Garros.