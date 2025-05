Internazionali d'Italia, Musetti eliminato. Alcaraz vola in finale

16 maggio 2025 a

a

a

Si ferma in semifinale la corsa di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il 23enne toscano, numero 9 del mondo e ottava testa di serie, cede al 22enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4) in poco più di due ore.

Sinner è "illegale" ed umilia Ruud: il numero uno vola in semifinale con un match travolgente

Alcaraz attende in finale il vincente della seconda semifinale in programma alle 20.30 tra l'altro azzurro, il 23enne Jannik Sinner, numero 1 del mondo e del tabellone e il 28enne statunitense Tommy Paul, numero 12 del ranking Atp e 11 del seeding.